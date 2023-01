El Baxi torna a xutar al pal i perd després d'un gran partit a la pròrroga (94-98)

El Baxi està buscant amb desesperació al victòria i ja la mereix. Però no arriba. Contra un dels rivals en millor forma, gran partit dels manresans, però ha tornat a sortir creu (94-98). Els detalls en molts moments decisius han anat en contra i han costat la victòria davant d'un pavelló que ha vibrat. Com a mínim, les derrotes del Fuenlabrada contra l'UCAM (72-88) i del Betis a Tenerife (88-64) deixen les coses, una setmana més, com estaven.

El Baxi ha començat amb dos bases, segurament per equilibrar la formació malaguenya amb Alberto Díaz i Carter. I li ha anat bé la cosa, ja que ha trobat cinc punts de Geben, un bon bàsquet de Robinson i un tir alliberat des de la banda de Jou per iniciar amb un 10-5. A més, Kravish ha errat un tir fàcil i ha comès una antiesportiva, la qual cosa l'ha dut a la banqueta. Els dos tirs lliures del capità i un triple de Steinbergs ha situat un sorprenent 15-5 a l'inici. Però no n'hi havia prou. El letó ha tornat a anotar i un triple en transició de Dani Pérez ha fet parar el partit a Ibon Navarro amb 20-7 per als locals.

L'entrada de Perry ha fet bé als malaguenys, que han trobat un triple del base i algunes bones accions d'Ejim i un llançament de tres de Djedovic per baixar dels deu punts de desavantatge (26-17). Però el Baxi tenia un altre aire abans del primer descans. Steinbergs, en una contra i, sobretot, un triple de Ferrari, han deixat el 31-20 al final del primer període.

Canvi de decorat

I no podia començar millor el segon, amb un altre encert de Vaulet (33-20). Però Perry seguia en bona marxa. L'internacional montenegrí ha fet cinc punts seguits i ha liderat un parcial de 0-13 que reiniciava el partit (33-33).

La resta del període ha estat un duel de pistolers, sense gaire defensa i molt encert. El Baxi ha aturat el primer cop, amb intercanvi de cops favorable, però Carter ha donat el primer avantatge als andalusos (38-39) i, pel camí, els manresans han vist com un notable Geben cometia la tercera falta.

L'Unicaja ha col·lapsat l'atac local mentre trobava molt espai a la zona. L'ha aprofitat Kravish, que ha atret la defensa i ha obert camp perquè Kalinoski i Díaz tanquessin el quart amb dos triples que donaven la màxima diferència als seus (46-51).

Pedro Martínez ha imposat una zona a l'inici de la segona part per mirar de col·lapsar el rival i s'ha trobat amb la quarta falta de Geben just després d'arrencar. A més, Barreiro ha anotat els tirs lliures i Perry també ha encertat. Però les següents ofensives malaguenyes no han entrat i un triple de Ferrari, dos bàsquets d'un Steinbergs molt encertat i un alley-oop cap a Robinson reigualava el partit a 55, just abans de la tercera falta de Ferrari. Però eren grans minuts del Baxi, que completava un parcial de 12-2 amb un 2+1 espectacular, novament de Robinson (58-55).

El partit ara era molt igualat i totes dues formacions buscaven el seu avantatge. Harding ha aparegut durant uns instants i un retornat Geben recuperava els tres punts per als locals (67-64). Però el tram final del quart no ha estat bo, amb bàsquet de Sima, robatori i un triple sobre la botzina d'un encertat Kalinoski que deixava el seu equip per davant en l'últim descans (67-69).

L'inici del darrer període no ha estat dolent, però els malaguenys estaven encertats. Si hi afegeixes certa fortuna, com amb un triple en què la pilota ha botat tres cops al cèrcol de Carter, i l'atabalament de Harding, dona un 72-80 que obligava el tècnic local a aturar el duel a 7.19. I tot seguit, Geben ha fet el millor, el bàsquet, i el pitjor, una falta absurda al mig del camp, la cinquena, en qüestió de segons. El Baxi quedava descapitalitzat a la zona.

Final en què passa de tot

Però els manresans tenien cor en circumstàncies desfavorables. Un triple de Dani Pérez, una gran defensa i una contra cap a Jou ho obrien tot (79-80, a 5.45). En aquest moment, l'àrbitre Fernández Carretero li indicava una falta a Dani Pérez en un tir de tres de Carter, que encertava dos dels tres tirs. Això encenia el públic i obria minuts d'igualtat i de desencert per les dues bandes amb un 81-82 al marcador i més de dos minuts i mig sense anotar. S'entrava en els dos últims i Harding capgirava el resultat després d'un meritori rebot d'atac (83-82). Tot seguit, Robinson clavava un gran tap a Carter i Harding feia parar el partit a Ibon Navarro amb 85-82 a 1.26. L'Unicaja atacava, però Kravish fallava dos tirs oberts. Harding podia sentenciar, però la pilota s'ha sortit de dins.

De tota manera, Vaulet ha lluitat el rebot i l'equip ha guanyat el challenge per servir de banda a 43,2 segons. Jou fallava un triple obert i, tot seguit, indicaven tècnica per simulació a Robinson. Kalinoski anotava el tir lliure (85-83, a 22 segons). I llavors, el mateix Kalinoski encertava un triple sideral i Vaulet feia falta. Un 3+1 glaçador (85-86, a 13 segons). Però fallava el tir lliure i passava de tot. Xoc en cadena i falta de Kravish a Dani Pérez. Aquest només encerta un tir lliure i deixa sis segons, però Perry falla el triple i cap a la pròrroga.

La pròrroga ha arrencat amb Kravish anotant, però eliminat. Vaulet errava dos tirs lliures seguits després d'encertar-ne dos i Perry i Djedovic treien dos 2+1 seguits, amb addicionals errats (88-92). Harding tallava la ratxa, però Perry treia faltes novament i posava el 90-94, a 2.38. Llavors Robinson anotava, amb rebot ofensiu inclòs i després recuperava la bola. Però el Baxi perdia dues boles seguides en atac amb 92-94 i ja a l'últim minut, just abans que Perry fes molt mal amb una bomba (92-96 a 51 segons).

Ferrari feia bàsquet a 40 segons i Robinson feia un gran tap, ara a Perry. Però Ferrari perdia l'última bola i Djedovic l'hi prenia. Kalinoski tenia dos tirs lliures amb 94-96 a 2,3 segons i dictava justícia amb un 94-98 matador.