El tècnic del Baxi Manresa, Pedro Martínez, no ha volgut entrar després del partit en l'actuació arbitral, censurada als micròfons de Ràdio Manresa pel seu president, Jordi Serracanta, tot i que al final de la seva intervenció ho ha deixat anar entre línies.

Ha començat dient que "el partit ha estat molt igualat, un cara o creu. Hauríem hagut de guanyar abans en el partit. Hem fet un bon partit i hauríem hagut de continuar en aquesta línia". Sobre els col·legiats, primer ha dit que "només parlo de temes tècnics. D'altres persones han de fer aquestes valoracions".

Sobre la gestió del final del partit, "a ells també els ha passat que s'han equivocat. Hem jugat molt a prop del nostre màxim. Segurament en algun moment hem d'estar cansats. L'Adam s'ha lesionat i ens ha minvat la rotació. El Martinas s'ha carregat i ha allargat la rotació d'altres jugadors. Estem dolguts perquè volem guanyar, però hem de seguir en aquesta línia".

Finalment, se li ha entès tot quan ha dit que "hem jugat un bon partit, amb un primer quart excel·lent i un segon de dolent. El tercer quart ha estat igualat, hem lluitat i hem jugat bé. Hem comès errors i hem de treballar perquè no tornin a passar. I ara intentarem que les coses que no depenen de nosaltres, que no ens perjudiquin tant".

Amb anterioritat a la intervenció del tècnic del Baxi, el seu col·lega de l'Unicaja, Ibon Navarro, ha reconegut que el Baxi havia jugat millor i que segurament havia merescut la victòria, sense entrar en polèmiques arbitrals, però que segurament les dinàmiques que porten els dos equips marquen resultats com aquest.