El Baxi Manresa deixa enrere la hibernació d'un mes a la Lliga de Campions i arrenca dimarts la segona fase del torneig rebent la visita del Rytas Vilnius, conjunt lituà que es va classificar dimecres per a aquesta fase després de superar el PAOK de Salònica en els play-in. L'equip de Pedro Martínez va arribar molt castigat per les baixes al duel a la pista del Riga que li va donar la classificació, també afavorida pel triomf del Llemotges a Lisboa aquell mateix dia. L'inici de la nova ronda li permet inscriure dos jugadors més a la llista continental, els pivots Martinas Geben i Devin Robinson. Se'n queda fora Matthias Tass, a causa d'aquesta limitació. A més, el Baxi mantindrà el dubte fins a última hora per a la participació d'Adam Waczynski, que es va lesionar a un bessó en el partit de lliga de dissabte contra l'Unicaja.

Precisament, el compatriota de molts dels jugadors del Rytas, Martinas Geben, ha declarat a la prèvia que "he jugat en la prèvia d'aquesta competició, però ara estic content de fer un pas més i jugar el Top-16. Hem d'estar centrats en guanyar demà". Sobre el partit, "avui hem preparat unes quantes coses per preparar-nos pel que ells puguin fer en defensa i atac, però crec que tot depèn més de la nostra pròpia actuació".

Pel que fa a les seves sensacions des que va arribar, "l'afició és extraordinària. No els hem pogut donar els millors resultats, però som molt afortunats de tenir aquest ambient. No sé com ho he fet des que vaig arribar, s'hauria de preguntar als entrenadors, però tothom m'ha acceptat bé, amb els braços oberts. Espero millorar el meu nivell i ser útil".

El capità, Guillem Jou, per la seva banda, ha admès que "hem de reiniciar, ja que és una nova competició. Hem d'anar al màxim i donar la millor versió. El Rytas té jugadors molt bons, com Marcus Foster, un 1-2, amb companys molt físics, amb molt u contra u i haurem de fer un partit bastant complet" per vèncer.

Foster és el millor jugador del Rytas, amb una mitjana de 21,2 punts per partit a Europa i 17,9 de valoració, però també cal tenir en compte d'altres jugadors com el pivot Martinas Echodas o el base islandès Elvar Fridriksson, que també passen del doble dígit de punts per partit. El conjunt que dirigeix Giedrius Zibenas és segon de la lliga lituana, a quatre triomfs del representant del país a l'Eurolliga, el Zalgiris Kaunas.