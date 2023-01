El Baxi es retroba amb Europa i amb la victòria (82-69)

El Baxi Manresa ha tornat a Europa i a guanyar. Ha derrotat un bon rival, el Rytas Vílnius, amb un resultat (82-69) que l'ha d'ajudar a agafar confiança de cara a redreçar el rumb, quant a resultats, a la lliga, on s'han escapat algunes victòries la final per falta de confiança. A nivell de Champions, el triomf era necessari, ja que el Baxi jugarà els dos primers partits a casa, i el Congost ha de ser vital per conduir l'equip a quarts de final.

No ha estat un bon començament per al Baxi, sobretot en defensa, ja que els lituans han anotat en els tres primers atacs, un triple de Normantas i dos bàsquets d'Echodas només respostos per un triple de Steinbergs (3-7). El Baxi segurament abusava del tir exterior, però almenys ha tingut encert amb tres anotacions, les altres del mateix letó i de Harding, que també ha encertat un cop de dos, i això li permetia mantenir-se dins del partit (11-13).

Però segurament quedava clar que en la competició dels franctiradors, el Rytas disposava d'una arma de destrucció massiva com Foster, que ha fet mal des de la llarga distància dues vegades (13-19). Segurament per això, quan el Baxi s'ha tranquil·litzat i ha trobat bones posicions en tirs de dos, ha anat sumant i un bàsquet a tauler de Geben ha obligat el tècnic visitant a aturar el partit amb 19-19. El Rytas no havia comès encara cap falta i l'entrenador es queixava de falta de duresa. El tram final ha estat ple d'errades clares per les dues bandes, inclosa una de Kayris en un contraatac tot sol, i el quart s'ha acabat amb aquesta igualtat.

Foster, única pedra al camí

El segon període ha arrencat amb la tercera falta de Sagnia, que repetia el mateix error que en el partit contra el Saragossa, en un fet important per la baixa de Waczynski en la posició de tres. Però el Baxi estava millor en defensa i, tot i algunes errades entre Vaulet i Jou han posat el 26-21 i el tècnic Zibenas ha tornat a aturar el partit. L'argentí es trobava còmode en aquest moment, en un format d'homes baixos per les dues bandes i el Baxi trobava la màxima diferència (31-21, a 5.38) amb el tercer triple de Steinbergs.

El Rytas ha reaccionat amb un parell de recuperacions i recorrent als punts d'un aparegut Williams, que ha ficat sis punts seguits (33-30). Però el Baxi ha jugat després tres bons atacs, amb esmaixada de Geben i dos triples seguits de Ferrari (41-30), que ha suposat la màxima distància. De fet, les recuperacions i dues bones accions de Robinson, infal·lible, mantenien el marcador. Només Foster, autor ja de 17 punts, mantenia el seu equip en el partit (45-37), abans que Vaulet errés l'últim atac.

Però semblava que el ritme era totalment manresà fins i tot amb l'aturada del descans. Els manresans impedien el bàsquet lituà i sortien amb bones transicions. Un triple de Harding i un 2+1 de Steinbergs donava setze punts d'avantatge (53-37) i els locals amenaçaven de trencar el partit. Només Foster, autor de cinc punts més, podia fer mal als manresans. Però una antiesportiva per un cop de colze de Williams a Robinson permetia una altra escapadeta manresana (60-44), després d'un altre triple de Ferrari.

Els darrers tres minuts no han estat gaire encertat per les dues bandes. El Baxi només ha anotat tres punts en aquesta fase, un bàsquet de Geben i un tir lliure de Vaulet. Per sort, el Rytas tampoc no ha trobat la manera de perforar la defensa local (63-49) i, a més, una discutible falta en atac de Normantas en l'última acció ha permès que no hi hagués una més gran reacció dels bàltics. El conjunt de Vílnius només ha anotat dotze punts en aquest parcial.

Però el partit encara no estava acabat, i ho han demostrat dos triples de Masiulis i Radzevicius, que han rebaixat la distància a deu punts (65-55). El Baxi s'havia de tornar a reactivar, perquè faltava molt temps. Els manresans patien per anotar, amb un bàsquet de Robinson i dos tirs lliures de Harding, mentre el Rytas trobava ara més facilitats, consolidades amb un 2+1 de Normantas (69-60, a 6.41). Per sort, els lituans han desaprofitat fins a quatre oportunitats de retallar la diferència i posar més nervis, que ja els tenien, entre els jugadors locals i el públic. Pedro Martínez ho ha aturat per mirar de posar-hi seny.

Així, un dos contra dos de Ferrari i Geben a l'últim segon de possessió ha donat aire (71-60) i, tot i una falta posterior en atac de Robinson a 3.36, una tècnica per simulació a Foster ha acabat de facilitar les coses. El darrer intent dels lituans ha arribat amb dos triples, de Fridriksson i Foster (76-66, a 2.18). Dos tirs lliures de Steinbergs, una bona defensa i una safata de Harding han ampliat la distància, important per a possibles empats (80-66, a 46 segons). Al final, la distància ha estat de tretze punts. Valuosos per a una equip que torna a saber guanyar.