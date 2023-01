El Baxi cau apallissat per un Madrid d'una altra òrbita (69-94)

A Pedro Martínez no li agrada dir que el seu equip i els més potents de l'ACB juguin una altra lliga, però sí que ara mateix es troben en òrbites molt diferents. Un Madrid animat per la victòria en Eurolliga contra el Barça de dijous ha passat per damunt d'un Baxi que només ha tingut Harding i Steinbergs com a recursos efectius. Els 25 punts finals són fins i tot curts per la diferència entre els dos conjunts. Els manresans han d'intentar passar com puguin el temporal en forma de rivals forts i esperar que el Fuenlabrada i el Betis no sumin fins que els núvols se'n vagin.

Harding ha capitalitzat el joc d'atac del Baxi a l'inici. El nord-americà s'ha manifestat com l'única arma atacant efectiva del seu equip, amb un triple i tres tirs lliures per una falta de Hezonja inclosos, la qual cosa ha permès als locals resistir la primera onada d'encert del Madrid, molt més coral i amb els punts més repartits. Amb el 7-8, però, els pivots del Baxi, Geben, Robinson i el reaparegut Olumuyiwa, han topat amb la humanitat de Tavares i entre el cap-verdià i Musa ho han aprofitat per obrir el primer foradet (7-13).

Però Harding seguia llançat, i amb un 2+1 ha posat el 10-13, amb tots els punts locals seus. Però el Baxi no tenia més recursos ofensivament, en defensa Babatunde cometia la segona falta i una esmaixada de Hanga ha obligat Pedro Martínez a demanar temps mort amb 11-20 a 4.32. Sense Tavares, el Baxi han viscut una estona millor, i Ferrari i Sagnia han acostat fins al 15-20. Però la defensa local era totalment inefectiva i el Madrid s'ha escapat fins al 17-30, amb bones accions de la segona unitat, com un triple de l'escridassat Rudy. Encara sort que Steinbergs ha embocat dos bàsquets seguits i els manresans "només" perdien per 22-32 en el primer descans.

Sense defensa

L'inici del segon quart encara ha estat pitjor. Amb un atac sense recursos, amb Harding a la banqueta, i una defensa dramàtica, el Madrid, a mig gas, s'escapava fins al 23-44, després d'una gran passada de Sergio Rodríguez a Poirier. Un parell de bàsquets, de Robinson i d'un retornat Harding, almenys han fet desperar el públic, que s'ha dedicat a escridassar totes les faltes indicades per una tripleta arbitral que les assenyalava totes tard, i algunes malament. L'entrada de Tavares contribuïa a fer queixar-se més els aficionats, que reclamaven els constants tres segons a la zona del pivot, i precipitava encara més el joc local. La diferència s'estabilitzava en els vint punts (34-53, a 2.04 per al descans). I no ha crescut gaire (36-57) en un tram final de període en què fins i tot la gent de la graderia, impotent, ja estava cansada de protestar.

Cap continuïtat en la reacció

El descans ha servit perquè el Madrid tornés a la pista massa relaxat, amb pilotes perdudes i errades que encara no s'havien vist durant el partit. Però el Baxi només ho ha aprofitat per anotar quatre punts, en tirs lliures de Robinson (41-57), que poc després ha comès la quarta falta en un intent de rebot d'atac. Però el Madrid n'ha tingut prou amb dues portes enrere cap a Tavares i Musa per posar les coses a lloc (41-60). El partit anava esllanguint enmig de les errades de tots dos, però almenys amb bona actitud local, sobretot de Badio, en una bona safata virtuosa davant de Tavares, i Steinbergs, amb tres rebots en atac (45-63). De tota manera, Deck i Tavares han aparegut per fer que el tècnic amfitrió tornés a parar el duel amb 45-67, a 3.31.

Però no ha servit de gran cosa. Ferrari estava molt erràtic, tant en la direcció com en el tir, i un 2+1 de Hezonja i un cop de dits de Hanga en una contra han situat un 47-74 cap-i-cua i feridor ja en l'últim minut. Dos tirs lliures del base local i una mitja volta de l'ala croat del Madrid han establert un 49-76 que provocava que els aficionats ja pensessin més en el dinar que en cap altra cosa.

En el darrer quart, amb tot el peix venut, Harding ha seguit jugant el seu partit, amb encerts i errors combinats, i el Madrid ha buscat Hezonja i ha animat una mica la cosa quan ha fet entrar l'odiat Rudy a la pista. El mallorquí ha respost a l'escridassada habitual amb un triple ple de qualitat i Hanga ha ampliat amb un 2+1 fins a gairebé la trentena de diferència (53-82). Encara faltaven més de set minuts per al final del viacrucis.

Els tres dígits de distància els assoliria Williams-Goss amb un triple tres minuts després (56-87). El tram final del partit ja era una cercavila municipal en què un Baxi desanimat intentava anotar com podia per no deixar-se anar gaire. En aquest sentit, menció especial per a un Steinbergs que es troba en un gran moment i que ha anotat set punts gairebé seguits. Almenys el públic ha pogut aplaudir Harding pel seu esforç (21 punts) i el 69-94 final ha estat un resultat, vist com ha anat tot, força digne.