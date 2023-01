El partit número 100 en lliga entre el Bàsquet Manresa i el Reial Madrid no serà, definitivament, dels més recordats. La diferència enorme que ara mateix hi ha entre els dos equips ja feia menys previsible que en d'altres ocasions que hi hagués emoció a la pista, però potser una mica més n'hi podria haver hagut. Davant de la clara victòria blanca, va fer falta centrar-se en d'altres aspectes secundaris del partit i de l'ambient. I l'arbitral sempre és un recurs a tenir en compte.

Perquè durant la setmana, la Grada d'Animació va anunciar que faria un mosaic demanant respecte per algunes de les darreres decisions per les quals el club se sent perjudicat. El fet que el Baxi sigui l'equip amb més diferencial de tirs lliures a favor i en contra, tal com va explicar Regió7 en un article, i finals controvertits, com a Santiago i davant de l'Unicaja, han fet protestar l'entitat i també els aficionats. En el partit contra el Madrid, la Grada va deplegar unes pancartes en què demanava respecte perquè es mostressin abans del partit. De fet, alguns dels seus membres va pujar fins i tot a les cabines de premsa a fer-nos saber la seva reivindicació.

Ells mateixos esperaven que un dels dos equips que Movistar desplaça cada setmana a les pistes arribés al Congost. "Li volem ensenyar a la Valdemoro", en relació a l'exjugadora i actual comentarista de la plataforma, coneguda pel seu sentiment blanc. Al final, "la Valdemoro" era a Màlaga per cobrir un Unicaja-València que també es jugava al migdia i no li van poder fer arribar.

Això sí, tot i la diferència de punts, els crits contra els col·legiats, d'actuació tan millorable com el joc del Baxi, no es van aturar fins que els aficionats van tenir esma de cridar. Després, una baixada de decibels total, durant gairebé la segona part, amb un únic canvi de guió, quan l'odiadíssim Rudy Fernández saltava a la pista. Lamentablement per als aficionats del Baxi, però, un triple en cada part del jugador de Palma tornava a silenciar l'ambient. Almenys la gent és conscient que aquesta no era la seva batalla. La treva per a l'equip arribarà al març, quan ja s'hagi de guanyar sí o sí.