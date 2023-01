El Rytas Vílnius ha sumat la primera victòria en la segona fase de grups de la Lliga de Campions en derrotar el Bahcesehir turc per 95-88 en un duel que ha dominat en tot moment, però en què ha vist com els otomans s'acostaven al final. De la mà d'un extraordinari Marcus Foster (30 punts), els bàltics han arribat a guanyar per 22 punts en el segon període (48-26) i semblava que tenien el duel dominat.

Però el Bahcesehir s'ha basat en el seu pivot Boutsiele i en l'escorta Jamar Smith (42 punts entre tots dos) per aproximar-se a cinc punts (84-79) després de dos tirs lliures de Blazic a 2.27. Però un triple de Foster amb 86-80 en el marcador a 1.35 ha deixat mig sentenciat el duel.