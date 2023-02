Un Pedro Martínez amb un posat seriós ha iniciat la roda de premsa dient que "felicitats al Bonn, ha merescut guanyar perquè han estat millor equip que nosaltres i ho han demostrat durant el partit"

Seguint en aquesta línia, "crec que hem perdut que hem jugat contra un equip que és millor que nosaltres. Volem buscar l'explicació que sigui, però si tot és culpa nostra és que no li donem cap crèdit al rival. El Bonn és millor, fa les coses millor i juga millor i s'ha vist. Moltes vegades, desafortunadament, els rivals són millors".

Va entrar més en valoracions en afirmar que "hi ha molta gent que parla i que no en té ni idea, quan pensa que als equips els guanyarem fàcilment. Aquest és un molt bon equip, molt ben entrenat, que va molt bé a la lliga del seu país i que ja eren millors que nosaltres abans del partit. No estic sorprès de com ha jugat el Bonn. La gent pensa que hem de guanyar i no, això no funciona així. Però respecte màxim sempre i pensar que podem guanyar sempre".

Del tècnic, "fan moltes coses i molts detalls molt ben fets i també tenen jugadors adients per jugar d'aquesta manera. No ens surten les coses com voldríem perquè les coses ja estan torçades des de fa temps veus que vas a contra corrent. Però dissabte hi ha un altre partit" i finalment, sobre els triples "han ficat molt, però amb menys percentatge del que en ells és habitual. Crec que no hem perdut per la nostra defensa".