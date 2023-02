La bona actitud del Baxi queda eclipsada pel desencert a Badalona (73-65)

Com a Santiago o a València, el Baxi Manresa ha fet un partit ple d'orgull a Badalona, però ha perdut. Aquest cop ha estat el gran desencert, amb percentatges molt baixos en el tir, el que ha passat factura als manresans, que han perdut per 73-65 a la pista del Joventut, del qual s'han situat a un sol punt (56-55) a poc més de sis minuts per al final. La victòria del Betis contra l'UCAM (84-71) provoca que un dels grans adversaris s'escapi d'una victòria just abans que els bagencs aturin durant un mes el seu trajecte a l'ACB.

Vaulet ha tornat a la posició de tres, en la qual encara no hi ha Waczynski, que no havia ocupat durant tota la temporada per iniciar el partit. I els primers minuts han estat bé amb dos bàsquets semblants de Robinson. Però el Baxi ha patit per tapar els tirs des de la banda de Henry Ellenson, que li ha clavat dos triples per completar un parcial de 8-0 per als locals. Dani Pérez errava fins a tres tirs alliberats de dos punts, però un triple de Harding tallava els mals moments i propiciava que seguís la igualtat (8-7, a 5.47).

El nord-americà, precisament, ha estat qui ha mantingut el seu equip en atac en un primer període en què el Baxi no ha tornat a tenir fortuna amb els challenge, ja que els àrbitres han canviat la decisió sobre una antiesportiva a Vives, però no una per un cop d'Olumuyiwa contra el tauler que ha valgut un bàsquet de Guy. Tampoc no n'ha tingut amb les faltes. La Penya ha acabat el partit amb 29 tirs lliures intentats i els bagencs, amb 10. Tot i això, els manresans mantenien la lluita del rebot i empataven amb un d'ofensiu rematat per Geben (16-16). Quatre punts seguits de Feliz han permès a la Penya anar al primer descans guanyant per 20-16.

El segon quart ha arrencat de la millor manera, amb un Baxi molt coratjós que ha clavat un parcial de 2-9 després d'accions de mèrit d'Olumuyiwa i d'un Robinson que s'enfilava als viut punts. Un encert de Badio i una contra acabada per Jou amb un cop de dits han obligat Carles Duran a parar el partit (22-24, a 7.36). Però el Joventut estava col·lapsat en atac, fallava tirs lliures (2 de 9), perdia boles i permetia que el Baxi recollís rebots ofensius. Tot i això, la sensació era que estava perdonant, perquè en aquests moments només ha anotat un triple de Badio (22-27, a 4.08).

Sequera terrible en atac

Així, només ha fet falta un triple de Guy, enmig de moltes errades per les dues bandes, i una bona acció de Tomic per empatar el partit a 27 dos minuts més tard. Un bàsquet a tauler de Parra ha provocat el temps mort visitant (29-27). El percentatge de triples era molt dolent (2 de 15), al qual s'ha afegit l'errada de Harding en l'últim per deixar un 31-27 al descans i cinc minuts i mig sense anotar.

Tot el desencert acumulat ha seguit a l'inici del tercer quart, en què dues faltes han propiciat quatre tirs lliures anotats per Vives, i encara sort que Ellenson n'ha errat dos més (35-27). El mateix home que havia anotat l'última cistella, Brancou Badio, ha trobat una falta i ha trencat més de set minuts i mig sense anotar cap punt amb dos tirs lliures. Amb aquest balanç, el millor era el resultat (35-29).

Però la sensació era que la Penya mantenia la diferència a favor sense fer gran cosa, traient moltes faltes i obligant el Baxi a tirs complicats i en accions individuals. Badio era qui més destacava, amb un triple, i també anotaven Dani Pérez i Robinson de manera esporàdica, però els locals, a mig gas, en tenien prou amb un rebot en atac i dos tirs lliures de Brodziansky i un bàsquet de Guy per posar el 49-36. En dotze minuts, el Baxi havia fet nou punts i el percentatge de triples era de 3 de 24. Almenys, en el tram final, un parell de recuperacions i dues accions de Vaulet, amb antiesportiva i falta a favor, han donat ambient al partit i l'han obert (52-44) en el darrer descans.

I més que s'ha obert amb un triple de Vaulet, un bàsquet de Dani Pérez i dos tirs lliures de Harding (52-51). El partit vivia els seus moments més intensos, el públic vibrava i hi havia accions polèmiques com una possible antiesportiva de Guy a Harding amb 56-53. Amb un 56-55 ha fet mal un triple de Parra des de la cantonada que ha donat aire als verd-i-negres, que s'han escapat fins a vuit punts de marge després d'una safata de Vives (63-55, a 4.54).

Martínez ha hagut de donar descans a Harding i el Baxi s'ha tornat a encallar en atac. Això ha propiciat cistelles fàcils de la Penya, que ha assolit dotze punts en un moment (69-57). Aleshores, el tècnic ha estat desqualificat amb dues tècniques seguides per protestar que no li concedissin un temps mort. Els tirs lliures i un bàsquet de Parra han liquidat les opcions foranes (73-57, amb un parcial de 17-4). Quan ha tornat a la pista Harding (cinc punts seguits), ja era tard.