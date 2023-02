Pedro Martínez explicava, després de la nova derrota, que la clau havia estat "el nostre desencert en molts moments. Ens hem ficat en la lluita pel partit i hem fet tirs en bones posicions però sense anotar amb consistència. En defensa hem estat bé, però ens ha faltat encert en atac". Per això, "hem perdut i tot el que sigui perdre ens allunya dels nostres objectius, però hem de seguir i veure què podem fer per millorar i valorar les coses positives".

Martínez redundava en que la falta d'anotació ha arribat en el segon període, en què "ells també han fallat tirs lliures i al final el partit estava igualat, tot i no tenir gaire bones sensacions. A l'inici del tercer quart ens han agafat una distància perquè han anat molt a la línia de tirs lliures. Hi ha hagut un moment al final del tercer quart en què hem agafat confiança. Ens hem posat a un punt. Era difícil acabar guanyant, però aquest bon moment l'hem de valorar de manera positiva. Perdre mai no és positiu, però si perds t'has de quedar amb les coses bones i veure què pots millorar. Hi ha coses en què ho pots fer i d'altres que no pots millorar de cap de les maneres, Cal perseverar i creure en les possibilitats que tenim".

Sorbre l'acció de la seva desqualificació, "avui la taula ha comès bastant errors. Estava reclamant un temps mort i m'ha arribat la tècnica i després la segona i la desqualificant. És el que hi ha". Almenys, l'equip ha plantat més cara que fa un parell de mesos al Congost. "Segurament ara tenim un punt més de qualitats atlètiques i hem competit millor que a llavors, però cal aixecar-se i pensar en el següent" duel, que arribarà a l'ACB en tot just un mes.