El Telekom Bonn ha patit molt per guanyar a la pista del Rytas Vílnius (79-86) en el partit del grup J de la Champions que s'ha jugat aquest dimecres, en què no s'ha pogut disputar el Bahcesehir-Baxi pel terratrèmol a Turquia i Síria. Els alemanys, que havien dominat, sovint a plaer, els tres primers quarts, han vist com els lituans se'ls avançaven en el darrer i només petits detalls els han donat el tercer triomf en tres partits, un resultat que segurament és el més favorable al Manresa. El Rytas queda ara amb un triomf en tres partits.

Com va passar a Manresa, el Bonn ha sortit llançadíssim i, tot i que el Rytas no ha fet el mateix tipus de defensa que els bagencs i no ha permès tants tirs de tres punts, les penetracions de Shorts, amb bones pilotes doblades, permetien cistelles fàcils. Així, el Bonn s'ha arribat a avançar amb un clar 21-43, però els lituans han reduït ja la distància al descans (39-54) i s'han ficat en en el partit en el tercer quart,en què han baixat dels deu punts de dèficit. Fins a cinc jugadors locals han passat dels deu punts i la defensa i les accions de Normantas i Foster han provocat que s'avancessin (73-72). S'ha iniciat un carrusel i, a 30 segons, i amb 79-79, el visitant Tadda ha agafat un rebot fonamental i ha rebut falta. Ha anotat, Foster ha fallat i la cistella de Kratzer ha acabat de decidir el duel.