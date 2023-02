El Baxi Manresa ha utilitzat fins a 22 jugadors (21 del primer equip i el júnior vinculat Ladji Coulibaly) en una temporada que està sent molt complicada quan s'està a punt d'arribar al mig any des que va començar, a mitjan agost. La planificació de la pretemporada va saltar pels aires al cap de poques setmanes d’iniciada la campanya per culpa de fugides de jugadors, lesions i d’altres problemes sobrevinguts. El cos tècnic ha hagut d’encaixar peces quan i com ha pogut, substituint-ne unes per d’altres que no necessàriament tenien les mateixes característiques. Han estat tres fases de dos mesos en què tothom s’ha preguntat qui era qui a la plantilla i quines habilitats se li podien exigir.

Fase 1: Setembre-octubre.

Els jugadors de referència són versàtils? No. L’aposta d’aquest any girava al voltant de Justin Hamilton, un ala-pivot que podia actuar de quatre i de cinc i que permetia fer diverses combinacions. A l’exterior, la referència era Jerrick Harding, presentat com un combo que podia actuar d’1 i de 2. A l’hora de la veritat, Hamilton va fugir, al mateix temps que es lesionava un altre pivot, Olumuyiwa, i no estava recuperat del tot una altra de les apostes, Tyson Pérez, i deixava el joc interior sense cap possibilitat combinativa. Pel que fa a Harding, també es va descobrir aviat que tenia grans problemes per botar la bola i que no podia fer de base, limitant el seu rang d’acció a anotar des de la posició de 2.

Disposem d’un tirador diferencial? No. Un dels punts a millorar de la gran plantilla de la temporada passada era disposar d’un tirador pur que obrís defenses. Per això es va apostar per la cessió de l’italià Giordano Bortolani, millor jugador jove de la passada Champions. Però el transalpí es va mostrar irregular i no va fer el pes al cos tècnic pel poc rendiment defensiu. Va ser tallat el novembre i retornat a casa un cop es va fitxar un altre tirador, el polonès Waczynski, aquest en la posició de tres.

La plantilla està sana? No. El Baxi va començar la temporada sense Guillem Jou, amb un problema muscular que es va afegir a la recuperació del trencament del tendó d’Aquil·les. A més, Olumuyiwa no jugava per fasciïtis plantar. Amb Marcus Lee com a únic cinc sa, Tyson Pérez i Steinbergs van haver d’assumir aquesta funció i Vaulet, la de quatre.

Van donar rendiment immediat la majoria de fitxatges? No. Tret de Jerrick Harding, que tot i els seus problemes defensius es va convertir aviat en el màxim anotador de la lliga, les altres incorporacions de l'estiu no van oferir el rendiment esperat. Bortolani era molt irregular i no trobava la manera de lligar dos partits seguits amb un bon rendiment; Tyson Pérez mostrava indicis que la seva gravíssima lesió de genoll, que l'havia deixat un any sense jugar, no estava superada; Justin Hamilton només va mostrar espurnes de la seva qualitat i a la mínima, va marxar; Babatunde Olumuyiwa va començar a tenir molèsties a la pretemporada i només va jugar un parell d'estones abans de passar pel quiròfan; i Marcus Lee no va convèncer el cos tècnic i el seu rendiment va ser reprovat, fins i tot, per l'entrenador en la roda de premsa posterior a la semifinal de la Lliga Catalana. No era un jugador per assumir el paper protagonista que li va tocar per imcompareixença de la resta.

Fase 2: Novembre-desembre

Podem fitxar el que volem? No. Davant de les poques possibilitats que oferia el mercat, el Baxi va haver de fitxar el que va poder per omplir forats. El director esportiu de l'entitat, Xevi Pujol, i el president, Jordi Serracanta, van oferir una roda de premsa en què van explicar que el mercat estava gairebé impossible i que la dilatació en la contractació de nous jugadors responia al fet que no estaven trobant allò que buscaven. Però l'afició, que s'estava posant nerviosa, exigia contractacions i potser per això en van arribar un parell que no es van consolidar. Jordan Caroline era un quatre amb molta voluntat, però amb poca alçada i, a més, es va lesionar i va estar-se un mes de baixa fins que el van tallar l'últim dia del 2022. Ara és a Fuenlabrada, reforçant un rival directe, malgrat que les seves prestacions no hi estan sent pas millor que les dels quatre partits al Bages. Per la seva banda, l'estonià Matthias Tass, el cinc que s’esperava per tapar les baixes de Hamilton, Babatunde i Lee, traspassat al Melbourne United australià, va arribar tocat i, a més, no ha convençut el cos tècnic i serà tallat. Ja no va ser inscrit a la Lliga de Campions. Qui sí que va respondre ràpidament va ser Adam Waczynski, però a costa de desprendre’s d’un valuós actiu de l’any passat com Elias Valtonen, de rendiment decreixent, en part per problemes personals, cedit al Rostock alemany.

Tenim bases complementaris? Sí i no. El club va repescar Ferrari per ocupar el lloc de base que no podia assumir Harding. És la contractació d'un home de la confiança personal de Pedro Martínez que iniciava la tercera etapa a Manresa, després d'haver-se lesionat en les dues anteriors i d'haver estat tallat també a Gran Canària, Màlaga i Saragossa. El californià és un jugador diferent en atac a Dani Pérez. Ho va demostrar en el debut, portant l'equip a una sorprenent victòria contra el Cazoo Baskonia, però no tant en matèria defensiva. Tots dos tenen característiques físiques semblants i pateixen contra bases amb més cos o ràpids. L’arribada de Ferrari, a més, ha restat minuts a un Dani García que havia fet una passa endavant la temporada anterior, però que enguany es va tornar a lesionar i que ja no ha tornat a entrar més a la rotació més que per fer de revulsiu en algunes situacions.

Es consolida algun jugador de la base? Sí. Ningú no esperava el salt de qualitat que va fer el gambià Musa Sagnia a la pretemporada. Ja havia debutat de manera testimonial a la lliga en el curs passat, però va aprofitar els partits de preparació i les baixes de Valtonen i Vaulet, amb les seves seleccions, i de Jou, lesionat, per mostrar una gran exuberància física i un potencial descomunal. Es va establir tant al primer equip, que el club no va dubtar a desfer-se de Valtonen i de pujar Vaulet a la posició de quatre, un cop fitxat Waczynski i recuperat Jou. Sagnia, jugador de quota, va rebre la confirmació fa poques setmanes que deixava de ser vinculat del Mollet i que passava a ser membre del primer equip. Curiosament, des de llavors, i després de dos partits en què va cometre tres faltes massa ràpidament, el seu minutatge ha baixat dràsticament, malgrat la baixa per lesió del mencionat Waczynski.

Fase 3: Desembre-gener

Hem pogut equilibrar la plantilla? Sí. Les arribades dels pivots Martinas Geben i Devin Robinson han permès disposar d’una rotació més lògica en les posicions interiors. El primer és el cinc titular i el segon pot combinar les dues places. Això ha permès que Steinbergs retorni habitualment al lloc de quatre i la recuperació d’Olumuyiwa deixa que hi hagi dos cincs. Les parts negatives, la baixa definitiva d’un Tyson Pérez que a Manresa no va donar rendiment per diversos motius però que sí que l’està oferint a Sevilla, i el reconeixement que no es compta amb Tass. No es descarta que calgui una altra peça al tauler per a un altre fitxatge interior. Geben ha mostrat un rendiment decreixent els últims dies, tot i que no es discuteix la seva qualitat, i Olumuyiwa pateix contra pivots enormes, com va passar fa pocs dies amb Tavares o Poirier. En moltes ocasions, qui ha fet de cinc ha estat Robinson a causa de les seves facultats atlètiques, tot i que des que ha tornat Babatunde, ha estat un recurs menys utilitzat.

S’estan recuperant alguns trets del Baxi habitual? Sí. Un exemple en són les assistències. L’equip va estar al voltant de les 16 en el decurs de tota la primera volta, una xifra baixa comparada amb la de campanyes anteriors. Dani Pérez, sobretot, no tenia pivots amb qui connectar en la típica acció de bloqueig i continuació, ni es jugava gaire per damunt del cèrcol. Un exemple. Els manresans han estat tercers i segons de la lliga en esmaixades les últimes campanyes. Ara són els novens. Des de l’arribada de Robinson, sobretot, les assistències per partit han pujat a 18 i es pot fer un joc més reconeixible, tot i les dificultats davant de pivots molt alts als quals Bako i Sima podien dominar i Geben i Olumuyiwa, no tant.

Estan arribant els resultats? No. El Baxi ha hagut d’afrontar quatre partits contra rivals molt difícils a la lliga i dos de complexos a Europa. En alguns, com a València o davant de l’Unicaja, i també a Santiago abans, ha estat a punt de vèncer, però no s’ha rematat. Això pot provocar que creixi la desconfiança. Caldrà veure com torna l’equip després d’un mes sense jugar, amb un tauler de peces ja definitiu, o potser amb algun canvi de personatge més.

Hi ha confiança en l'entrenador? De moment, sí. Pedro Martínez té un crèdit gairebé il·limitat a Manresa, i encara més després de la brillant temporada anterior. Però la falta de resultats posa nerviosa l'afició, que en alguns moments del curs s'ha mostrat crítica amb alguns plantejaments o observacions de l'entrenador. Martínez va renovar per dues temporades l'estiu passat, després d'haver-se'l vinculat al València durant moltes setmanes, i no sembla que hagi de caure tret que la situació degenerés molt.. o que ell vulgui marxar. Cal recordar que el Manresa només ha destituït cinc entrenadors a mig curs (Manel Comas, Xavier Garcia, Óscar Quintana, Borja Comenge i Aleix Duran) en gairebé quatre dècades. Ell ha explicat durant tota la temporada que està content amb els jugadors des del punt de vista personal, però també que, qualitativament, les successives plantilles que ha anat tenint podrien ser millorables. S'obre un mes sense partits. Els duels contra els rivals directes, sobretot el primer, el 4 de març contra el Fuenlabrada, poden determinar com seran els tres mesos que quedaran, també a la banqueta.