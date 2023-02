El Carplus Fuenlabrada, proper rival del Baxi Manresa a la Lliga Endesa, el 4 de març, ha anunciat aquest divendres la contractació del base francès Mehdy Ngouama, que ha d'omplir el fort deixat fa setmanes per Clevin Hannah, que se'n va anar al Givova Scafati italià.

Ngouama té 27 anys i procedeix del Gravelines, amb el qual estava disputant la màxima categoria francesa. Va 1,88 metres i el club no ha dit si estarà a punt per estrenar-se en el duel que els madrilenys tenen aquest dissabte a casa contra el Casademont Saragossa, molt important per a la salvació de tots dos equips.