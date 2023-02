El Baxi afronta aquest dimecres al vespre un partit que no s'esperava durant les quatre setmanes d'aturada d'aquest mes de febrer. La visita del Bahçesehir al Nou Congost (21 hores, Teledeporte i Ràdio Manresa) canvia les normes del grup J de la segona fase de la Lliga de Campions. Després del partit d'avui, els manresans ja no jugaran cap més partit d'aquesta ronda a casa i els otomans, cap més a fora, una situació poc habitual provocada pel terratrèmol de la setmana passada a Turquia, Síria i el Kurdistan que va provocar l'ajornament de la visita bagenca a Istanbul. El Manresa només ha aturat la competició onze dies i això li pot permetre afrontar amb garanties un duel cabdal per mantenir les aspiracions d'accedir als quarts de final.

Més enllà del vessant esportiu, el duel també serà solidari. Tots els diners que es recaptin de les entrandes seran destinats al Fons Català de Cooperació per ajudar els afectats per la catàstrofe humanitària. De fet, els turcs han pogut jugar aquest partit perquè la seva federació ha suspès la disputa de la Copa, que s'havia de disputar a Konya, força més a prop de l'epicentre del sisme que Istanbul. A part que s'hauria jugat el duel de Champions de la setmana passada, si no hi hagués hagut el terratrèmol el Bahçesehir hauria jugat aquest dimarts partit de quarts de final de la competició contra el campió d'Europa, l'Anadolu Efes.

Sense Waczynski

Des del punt de vista esportiu, el Baxi ha continuat comunicant aquest dimarts que Adam Waczynski encara no s'ha recuperat de la lesió al soli de la cama dreta que ha provocat que no pogués jugar els últims partits i que, per tant, serà baixa. També ho és Matthias Tass, que no està inscrit en aquesta competició i que, a més, no compta per a Pedro Martínez. Després de jugar avui, el Baxi seguirà amb la seva aturada fins al 4 de març, quan rebrà el Fuenlabrada al Congost, amb absència de jugadors l'última setmana de febrer, susceptibles de ser seleccionats per a les finestres FIBA, com ara Vaulet, que té dos partits amb Argentina a Mar del Plata el 24 i el 27 de febrer, possiblement Steinbergs amb Letònia, els mateixos dies a Bursa i Riga, i Brancou Badio amb Senegal, en una fase que es disputa a Egipte on afrontarà tres partits.

De moment, però, toca pensar en el Bahçesehir. El base Frankie Ferrari ha dit a la prèvia que "estem desitjant jugar novament a casa. Sabem que ells són un equip amb talent i tenim una bona prova". Per al jugador californià, "són especialment bons en atac. Tenen bons jugadors en cada posició i és un gran repte. Necessitem el suport de la gent. Les nou de la nit és tard, però ens ajuden molt quan són aquí".

Per la seva banda, el pivot de Sierra Leone Babatunde Olumuyiwa ha explicat que "crec que cada cop juguem millor, guanyem en confiança. Els entrenaments són durs cada dia i ens donen el que necessitem. Anem en la bona direcció". Respecte del partit, "tenen jugadors coneguts, gran noms, però si fem les coses que hem de fer obtindrem un resultat positiu. A més, jugar a casa és una bona oportunitat per a nosaltres per situar-nos al davant del grup".

De fet, el Baxi no pot avançar el Bonn ni que guanyi, ja que els alemanys es van imposar la setmana passada a Vílnius i han fet un ple de 3 de 3, però sí que els deixaria segons. A més, tornant de l'aturada, tindrà tres viatges seguits, a Istanbul, la capital lituana i la ciutat germànica, amb la necessitat de rascar almenys a un o dos llocs per classificar-se i combinant-ho tot amb partits vitals de l'ACB.

El Bahçesehir és un vigent campió europeu. La passada temporada va derrotar el Reggio Emilia a doble partit en la final de la FIBA Europe Cup, una mena de Segona Divisió de la Champions. Té jugadors talentosos com l'exblaugrana i ex del Baskonia Jaka Blazic, l'expivot del Panathinaikos James Gist i ara s'ha reforçat amb l'exjugador canadenc de la Penya Conor Morgan. El pivot francès Jerry Boutsiele és el jugador amb més incidència sobre l'equip.