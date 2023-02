L'ala-pivot del Reial Betis Tyson Pérez ha entrat en la convocatòria de la selecció espanyola per als dos propers partits de classificació per al Mundial, que l'equip estatal ha de disputar el 23 de febrer a Reykjavik contra Islàndia i el 26, a Càceres, davant d'Itàlia. El partit és intranscendent, ja que els espanyols ja estan classificats per a la cita de Japó, Indonèsia i les Filipines. Tyson va deixar el Baxi el gener passat després de no consolidar-s'hi en els cinc mesos que hi va ser, amb algunes absències i no convocatòries i 6 punts i 4 rebots en 17 minuts per partit. A Sevilla, en canvi, en quatre duels ha fet mitjanes de 16,5 punts i 10,5 rebots, amb 20 de valoració.