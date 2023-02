L'entrenador del Baxi Manresa, Pedro Martínez, ha comentat després del partit que "ha estat un partit dur, contra un conjunt dur físicament, amb una defensa agressiva, tot i que no molt bona. Hem tingut problemes al principi, però hem provat de córrer i fer un bàsquet fàcil en situacions bones i hem tingut un partit amb el nostre ritme, sobretot en el tercer quart".

El tècnic dels bagencs ha valorat la feina d'Olumuyiwa que "s'està posant en forma, però que encara està lluny de la seva millor versió, tot i que ens dona físic. Avui hem fet coses bé a darrere, amb defenses en situacions de bloqueig en continuació i hem estat al 50% quant a resultat, perquè és una acció complicada de defensar".

Per a ell, "el fet de guanyar dona confiança. El calendari és estrany perquè ens queden tots els partits a fora a la segona volta. Tenim un bon average i la victòria ens permet agafar confiança, però el grup està complicat. El Bonn ha demostrat que és el millor, però tot està obert". També ha lamentat que "en l'últim quart hauríem hagut d'estar més sòlids".

Abans que ell, van sortir el tècnic otomà, Erhan Ernak, que va admetre que "parlar de bàsquet és difícil per a mi. He portat els meus jugadors aquí de cos, però el seu cap i ànima no era aquí. Felicitats al Manresa per la victòria, ha jugat millor. En el següent partit a Istanbul intentarem corregir aquests errors"