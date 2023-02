Que "les finestres FIBA són una merda" ja ho va deixar clar el tècnic del Baxi Manresa, Pedro Martínez, abans del partit que el seu equip va jugar a Badalona, l'últim abans d'una llarga aturada a l'ACB. Però hi ha equips als quals perjudica més que a d'altres. Per als bagencs, la part negativa és que quatre dels dotze jugadors que solen entrar a les convocatòries no estaran a disposició del club durant més d'una setmana, comptant els dies en què ja han iniciat les respectives concentracions i els que estaran a tornar. Aquesta diàspora contrasta amb l'única convocatòria del Carplus Fuenlabrada, el seu rival en el determinant partit que enfrontarà els dos cuers de la Lliga Endesa el 4 de març.

La part més positiva és que, tot i la setmana llarga d'entrenaments i de rutines que es perdran, que també afectarà els seus companys per la falta de jugadors per completar entrenaments de qualitat, dimarts vinent, dia 28, tots o gairebé tots haurien d'estar a disposició de l'entrenador. Tindrien, per tant, quatre dies, sense viatges al mig, per encarar l'enfrontament i, els que hagin jugat amb els equips nacionals, recuperar-se de l'esforç.

Els bàltics, sense res en joc

Els que viatjaran més a prop, però tindran més desplaçaments, seran dos dels jugadors bàltics de l'equip, el letó Marcis Steinbergs i el lituà Martinas Geben. L'altre basquetbolista de la zona, l'estonià Matthias Tass, ni ha estat convocat, ni compta gaire per al Baxi. A més, en els dos casos, els equips estan ja classificats per al Mundial d'Indonèsia, les Filipines i el Japó de l'agost i el setembre. Aquest dijous debuta Lituània, que ha convocat Geben després d'haver-se perdut l'última finestra del novembre per lesió. Juga a Klaipeda contra Hongria i diumenge visita França a Trélazé. Per la seva banda, Steinbergs juga divendres a Turquia, a Tofas i torna a fer-ho dilluns a Riga davant de Grècia. Serà el que acabi de jugar més tard de tots quatre.

Vaulet i Badio, a rematar

Els que encara no s'han classificat són Juampi Vaulet amb Argentina i Brancou Badio amb Senegal. El primer compartirà convocatòria, precisament, amb Juan Fernández, l'únic jugador del Fuenlabrada citat pel tècnic Pablo Prigioni. Vaulet ha de viatjar fins al seu país, però la part bona és que no ha de fer viatges, ja que els dos partits els disputarà a casa, a Mar del Plata. La matinada de divendres rep una Canadà ja classificada i la de diumenge a dilluns té un duel contra un rival directe, la República Dominicana. Guanyant un dels dos partits, Argentina, vigent subcampiona, hauria de ser al Mundial.

Pel que fa a Brancou Badio, la zona africana disputa una fase unificada a Alexandria (Egipte). Tindrà tres partits en tres dies. Divendres s'enfronta a Sudan del Sud, dissabte, a Tunísia i diumenge, a Camerun. Les matemàtiques diuen que guanyant-ne dos, la classificació és segura. En tots els casos, quan acabin, serà qüestió de tancar les finestre i obrir definitivament la porta del Baxi per emprendre el camí a la permanència.