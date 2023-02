Dos dels jugadors del Baxi que disputen aquests dies les finestres FIBA, l'argentí Juampi Vaulet i el senegalès Brancou Badio, encara no han pogut segellar aquest divendres la classificació de les seves respectives seleccions per al Mundial del proper agost. Argentina ha derrotat Canadà per 83-72 i ha aconseguit el seu objectiu de manera virtual, però els resultats de l'altre grup de la zona americana provoquen que encara no sigui matemàtic. Per la seva banda, Senegal ha caigut contra Sudan del Sud per 83-75 i, a part de certificar el bitllet per aquest segon país, el resultat aboca els senegalesos a jugar aquest dissabte un partit a vida o mort contra Tunísia.

Perquè ara mateix, Senegal té un triomf més que els magribins. Guanyant dissabte, es classifiquen. Si no, haurien d'esperar una derrota nord-africana contra la República Democràtica del Congo diumenge. En la derrota davant de Sudan del Sud, Brancou Badio ha fet un partidàs, amb 29 punts i 6 triples, tot i que de 17 intents, però no ha estat suficient. Sobre Argentina, Vaulet ha fet nou punts, els mateixos que el pivot del Fuenlabrada i futur rival del Baxi Juan Fernández. Argentina es classificarà si derrota la República Dominicana la matinada de dilluns. Si perd, ha d'esperar a que Brasil no perdi en l'altre grup contra Estats Units i guanyin Puerto Rico a Colòmbia i Mèxic a Uruguai. Pel que fa a l'europeu que jugava divendres, Marcis Steinbergs i Letònia, ja classificats, han segellat l'eliminació de Turquia en guanyar a Bursa per 74-83. El jugador del Baxi ha fet tres punts.