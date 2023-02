La selecció senegalesa, amb el jugador del Baxi Manresa Brancou Badio a les seves files, no s'ha pogut classificar a Alexandria (Egipte) per a la fase final del Mundial de bàsquet, que es jugarà entre l'agost i el setembre al Japó, Indonèsia i les Filipines. L'equip senegalès ha guanyat aquest diumenge Camerun per 63-89, però necessitava dues variables més per obtenir el bitllet, i només se n'ha produït una.

La culpa de l'eliminació no ha arribat del seu grup, sinó de l'altre, que es disputava a Luanda (Angola) on la Cap Verd del madridista Tavares ha derrotat Costa d'Ivori per 79-64 i disputarà el seu primer Campionat del Món. En l'enrevessada fase de classificació africana, en què els equips d'un grup no jugaven els mateixos partits que els de l'altre, el fet que el conjunt insular n'hagi guanyat 6 de 10 pesa més que no pas el 7 de 12 dels senegalesos. Tots dos han estat tercers, però com que només passava el millor, el bitllet és per a Cap Verd.

Els mals de Senegal arrenquen de les dues derrotes dels dos primers dies de la finestra que s'ha jugat a Egipte. Divendres, va caure contra Sudan del Sud per 83-75, amb la qual cosa aquesta selecció assegurava l'accés al Mundial. Però la gran patacada va arribar dissabte, amb una derrota contra Tunísia per 53-70, en un mal partit de Badio, que va passar dels 29 punts del primer dia als 4 del segon. Després d'aquest marcador, Senegal havia de guanyar Camerun el darrer dia i esperar una derrota de Tunísia davant de la República Democràtica del Congo de Jordan Sakho, ja eliminada.

Això ha succeït. Senegal ha vençut, amb 17 punts del jugador del Baxi, i Tunísia ha caigut a la pròrroga per 68-72. Però la victòria de Cap Verd l'ha deixada fora. Cal dir que Tavares ha fet un gran esforç, després del partit que el Reial Madrid va guanyar dijous contra el Zalgiris en l'Eurolliga, per viatjar fins a Angola per disputar els dos últims partits, el de dissabte, que la seva selecció va perdre per 80-67 contra l'equip amfitrió, i el determinant d'avui.

Després d'aquesta eliminació, pel que fa a la participació dels jugadors del Baxi en les finestres. Steinbergs, amb Letònia, i Geben, amb Lituània, han obtingut el bitllet. El primer juga dilluns a casa contra Grècia i el segon aquest mateix diumenge, a les sis, a França. Falta per saber el destí de Juampi Vaulet, que necessita vèncer la matinada de dilluns (1.10 hores) a Mar del Plata contra la República Dominicana per no dependre d'altres resultats.