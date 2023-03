Les bones sensacions derivades de la victòria del Baxi contra el Fuenlabrada s'han capgirat a la nit amb dos resultats molt adversos per als interessos del conjunt manresà. El Reial Betis, que hauria tornat a entrar en zona de descens i n'hauria alliberat l'equip de Pedro Martínez en cas de derrota, ha guanyat a Lugo contra el Río Breogán per 114-115 en un partit espectacular que només s'ha decidit després de dues pròrrogues. Els andalusos queden un triomf per davant del Baxi. A sobre, el Casademont Saragossa ha sumat la seva setena victòria en vèncer un Barça que ha fe el ridícul a la capital aragonesa, sobretot en una primera part nefasta, i que ha acabat cedint per 85-83.

A Galícia, el Breogán semblava que tenia el partit guanyat quan vencia per 87-76 a poc més de quatre minuts per al final. Però els triples de Báez i Bertans han ficat en el partit als andalusos que han portat el partit a la pròrroga amb un bàsquet de la seva nova figura, el dominicà Jean Montero (92-92). En el temps suplementari hi ha hagut cinc triples entre tots dos equips i, en l'última acció, amb empat a 102, els col·legiats s'han empassat una falta escandalosa de Bertans a Bamforth que hauria portat aquest a la línia de tirs lliures. En la segona, el Breogán s'ha escapat de sis punts (108-102), però el Betis ha aprofitat les errades de Sergi Garcia per capgirar el resultat i sentenciar amb un bàsquet de Tyson Pérez i dos tirs lliures de Montero. A Saragossa, el partit s'ha endarrerit perquè el rellotge ha estat parat 50 minuts. El Barça, sense Mirotic, ni Higgins, de rotacions, ha fet una primera part penosa i ha marxat al vestidor amb un humiliant 46-24 en contra. Ha reaccionat a la represa l'equip de Jasikevicius, però tard i malament només per maquillar el resultat.