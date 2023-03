El tècnic del Baxi, Pedro Martínez, explicava que més que fer un pas endavant , "el partit ens permet seguir vius. Hem d'estar contents i satisfets d'acabar-lo guanyant".

Sobre el duel, "nosaltres hem estat bastant bé, però ells segurament han tingut alguns problemes en algunes situacions de joc que no ens han pogut castigar i això fa més lluïda la nostra defensa. Hi ha hagut un molt bon esforç de jugadors com Guillem Jou, o els cincs. Sabíem que aquests estaven exigits i havien de fer esforços seguits lluny de la cistella".

Martínez ha admès que "hem tingut ansietat, però hem de conviure amb ell. Tenim ansietat i també la té el Fuenlabrada. S'ha de jugar amb això, conviure amb ella i jugar-li a la cara. Hem fet un pas que ens permet continuar en la lluita, però seguim en una situació molt delicada i aquests equips hem de conviure amb aquests nervis que han estat molt clars en els primers minuts, en què molts jugadors estaven sense pensar. Després hem tingut una bona resposta, però ens ha de servir per al futur".

D'aquesta tarda, "em quedo que l'ambient ha estat molt bé, amb la nostra afició impressionant, amb els jugadors molt concentrats, tot i els errors. També amb algunes aportacions bones de jugadors des de la banqueta com Ferrari, Vaulet o Geben, que no han necessitat gaire temps per aportar". Del lituà, va reblar que "de vegades no cal que jugui tan bé, sinó que sigui més regular de partit a partit".

De cara al futur, "ens falta molt patiment, estarà tot molt ajustat, però si l'equip m'ha demostrat unió i desig i això són coses per agafar-nos. Però no per haver guanyat avui podem dir que ja està. Hem fet un pas per allunyar-nos del precipici, però el precipici encara està aquí".