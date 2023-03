Després de la gerra d'aigua freda que van suposar les victòries del Reial Betis i del Casademont Saragossa de dissabte, en la jornada de diumenge hi ha hagut un resultat, esperat d'altra banda, que sí que ha afavorit el Baxi Manresa. Ha estat la derrota del Covirán Granada per un clar 105-81 a la pista del Cazoo Baskonia, en el partit que tancava la jornada. L'equip de Pablo Pin només ha guanyat 1 dels 13 últims partits. La tendència és clarament negativa i suma 6 triomfs, dos més que un Baxi al qual encara va visitar i contra qui va perdre en la segona jornada de la competició. Vist l'alt rendiment des altres adversaris en la lluita per la permanència, si exceptuem el Fuenlabrada, els granadins semblen la presa més atrapable a hores d'ara.

En el partit d'aquest diumenge, no hi ha hagut color i el Baskonia, que empata amb el Barça a 17 victòries en la segona posició de la classificació, s'ha imposat marcant diferències en un segon quart en què ha establert un parcial de 34-20. Tot i que els visitants han mantingut el tipus en el tercer, una nova estrebada en el darrer ha possibilitat més de vint punts de marge. El pivot eslovè Kotsar, amb 19 punts, ha estat el millor dels bascos. Un ex del Baxi, Alex Renfroe, ha donat la cara per al Granada, amb 21 punts i 26 de valoració.

El partit entre el Baxi i el Granada serà el proper 16 d'abril. Encara falten cinc jornades enmig, i un partit endarrerit dels manresans a Tenerife. Fins arribar al Congost, el Granada ha rebre el Gran Canària, l'UCAM Múrcia i l'Unicaja i visitar el València i el Reial Madrid, un calendari molt complicat. L'objectiu hauria de ser acostar-s'hi prou com per atrapar-lo en la jornada 27. En el partit de la primera volta, el Baxi va guanyar per 84-87. L'average també serà important.

Bolmaro debuta sense triomf

De la resta dels partits de diumenge ha destacat la derrota del Lenovo Tenerife per 77-72 a la pista del València, amb la tornada de l'argentí Bolmaro a la lliga. Ha anotat 9 punts, però no ha impedit la derrota del subcampió de Copa, amb 17 punts de Jasiel Rivero per als locals.

El Madrid es consolida en el lideratge en guanyar a Santiago per 78-84 a l'Obradoiro, amb 19 punts de Musa. Abans, el Joventut havia apallissat per 94-68 l'UCAM, amb 22 punts de Kyle Guy i el Gran Canària havia fet el mateix amb el Bilbao, per 94-71.