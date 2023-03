Un triple de Jerrick Harding a 3,9 segons per al final del partit ha donat al Baxi una victòria a Istanbul que l'acosta molt als quarts de final de la Lliga de Campions. Els manresans sumen el tercer triomf en quatre partits. Els en falten dos, a Bonn i a Vílnius, però haver rascat una victòria a fora de casa els dona moltes opcions. Tot, després d'un partit mal jugat durant 25 minuts, però amb una gran remuntada en el tercer quart i encert determinant al final.

El principi de partit del Baxi ha estat tètric. Ha perdut quatre rebots a la seva cistella, ha comès tres faltes gairebé seguides, ha trigat gairebé tres minuts a llançar a cistella, amb una pilota perduda i empassant-se un final de possessió, a part d'un air-ball de Robinson i encaixant onze punts en quatre minuts de joc, els últims de Boutsiele sota la cistella. No cal dir que Pedro Martínez ha hagut d'aturar el desastre amb 11-0.

Però ni així no ha millorat. El millor era fins i tot el resultat, ja que el partit no estava trencat. Ha estat Badio qui ha anotat la primera cistella forana a 3.33 per al primer descans en un contraatac, però el Baxi no era capaç d'aturar les penetracions turques ni, sobretot, la qualitat del pivot Boutsiele, autor de vuit punts i que ha situat el 20-7. Encara sort que, amb un equip de petits, Vaulet ha tret un 2+1 del no-res i Waczynski ha anotat un triple per deixar el resultat en un decent 20-13.

Però l'inici del segon quart ha estat un calc del primer. Aquest cop, el parcial ha estat d'11-2 i els triples, sobretot dos d'Arslan, han fet molt mal (31-15). El Baxi tenia un problema molt important amb el rebot. Els turcs n'estaven capturant deu més i impedien, carregant el refús ofensiu, que els manresans corressin. D'aquesta manera, les jugades visitants eren individuals, sobretot per part d'un Vaulet encertat durant una estona (34-23). Però el Bahçesehir estava molt encertat en el tir de tres punts, signava un 9 de 15 i, liderat per dos encerts més d'Arslan, empatava l'average de l'anada (42-24). Per sort, els dos minuts finals han estat millors, a còpia de tirs lliures de Robinson i Dani García i, sobretot, amb un triple del fins aleshores erràtic Steinbergs per tornar a maquillar el marcador (42-30 al descans).

Gran remuntada

I ha estat el preàmbul per tornar a entrar a dins del partit. La diferència ha estat l'encert. Aquest cop han entrat els triples, primer de Robinson i després, de manera consecutiva, dos de Harding i un de Geben per fer aturar el partit al tècnic local amb un fins feia poc impensable 47-42. Els manresans tenien problemes per aturar un Boutsiele molt difícil de parar, però encara s'han acostat més (49-46), amb dos tirs lliures més d'un Harding que vivia els seus millors moments (49-46).

I encara faltaven els millors minuts. Tot i els punts de Boutsiele i Arslan, Robinson ha preparat el territori i Dani García ha capgirat el resultat per primer cop amb un gran triple (56-57, a 2.48). El tram final del període ha estat un carrusel d'encerts per les dues bandes, tot i que amb iniciativa del Baxi, que ha obtingut una distància de quatre punts (58-62) després d'un triple de Waczynski abans dels tirs lliures d'Özdemir, que han establert el 60-62 a l'últim descans.

Tot l'encert s'ha esfumat a l'inici del darrer període, quan el Baxi ha perdut tres pilotes amb tres passes seguides. A més, un triple de Boutsiele i tres tirs lliures de Hall per falta de Ferrari han capgirat el resultat (66-62). La sequera dels inicis dels dos primers quarts retornava, amb més de cinc minuts sense anotar. Ho ha tallat Geben amb un sol tir lliure i el millor era el resultat (66-63). Però no hi havia manera d'aturar el pivot francès del Bahçesehir, que anotava cinc punts seguits i feia aturar el partit al tècnic visitant a 3.11 amb 71-65.

L'entrada de Harding ha ajudat l'equip provocant faltes i anotant cinc tirs lliures. A més, Geben ha esmaixat l'únic bàsquet en joc del període i el Baxi era dins del partit (73-72,a 1.47). A més, Smith ha errat i el mateix Harding ha anotat un tir que ha tornat a donar avantatge als seus a 1.17 (73-74). Però Blazic ha anotat un triple i Jou ha errat el seu. En la següent acció, Boutsiele ha rebut una clara falta, tant de Steinbergs, com de Robinson, però els col·legiats han ajudat. Faltaven 15,6 segons i el Baxi ha buscat una jugada per a Harding, que ha anotat un triple espectacular a 3,9 segons. L'última acció era turca. Boutsiele l'ha estat a punt de perdre, però Steinbergs ha fet peus a 2,2. Smith ha tingut el triple de la victòria, tot sol, però s'ha quedat curt.