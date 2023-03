El Baxi paga els plats trencats i no té cap possibilitat d'inquietar el Barça (93-72)

En el vertígen en què s'ha convertit el mes de març per al Baxi Manresa, era normal pensar que anar a caçar alguna cosa al Palau Blaugrana era complicat. I encara més contra un Barça que venia de tres derrotes seguides, una en lliga, a Saragossa, i contra l'Olympiacos i el Fenerbahçe a l'Eurolliga. Sembla que ha arribat temps de prioritzar, i, per al Baxi, són més importants els dos partits de la setmana que ve, sobretot el de dissabte contra un Betis que aquest diumenge ha perdut, que no pas el del pavelló blaugrana. Amb Guillem Jou de rotacions, i amb minut de silenci per l'accident a la mina de Súria com a prèvia, el Barça s'ha llepat algunes ferides i el Baxi ha assumit una derrota clara (93-72) a l'espera de cites més accessibles.

Era d'esperar que el Barça, després de les tres derrotes seguides a fora, sortís al partit amb molta intensitat. I ho ha demostrat robant els dos primers inicis de jugada dels bagencs. De fet, el Barça s'ha avançat per 7-0 en un primer quart que s'ha jugat sense frens per les dues bandes. Pedro Martínez ha decidit no aturar el joc i el Baxi ha anat trobar forats a partir del primer bàsquet, una continuació cap a Geben (7-2).

Cap dels dos equips no gastava possessions llargues i el ritme el seguien les segones unitats. Mirotic, molt encertat, ha anotat dos triples oberts per posar el 15-5 després que Waczynski hagués anotat el primer tir de tres punts bagenc. També ha estat encertat Steinbergs, en una acció trencada (17-12), però cinc punts de Kalinic, tres de tirs lliures, i una cistella a la mitja volta de Satoransky han posat la màxima distància (24-12, a 2.51). Martínez només ha aturat l'allau atacant quan Kuric ha clavat un triple i Jokubaitis ha robat una bola a Dani García per al 29-14. En el tram final, cap dels dos no ha aturat l'anotació i el 32-18 del primer descans, amb només tres errades de 14 tirs del Barça, ha demostrat la inferioritat de les defenses.

Sense cap possibilitat

L'inici del segon període ha estat més controlat, amb més aturades per faltes i instant replays, però tampoc no gaire, sobretot per la banda local. Un triple d'Abrines, un 2+1 de Sanli, després d'un tap de Robinson, un altre tir de tres punts, ara de Jokubaitis, i un tir fàcil de Sanli ha donat 22 punts d'avantatge massa aviat (43-21, a 6.31). La cistella local semblava que estava tapada i, el que era pitjor, en força ocasions no s'arribava a tirar, o es feia de manera forçada, per la pressió local.

Mirotic seguia amb el seu festival, tant a la zona, com per fora, amb un triple que ha donat 26 punts de distància als blaugrana (49-23). L'únic dels manresans que semblava haver-se adaptat a la realitat del partit era Vaulet, amb un parell de cistelles seguides. Però un triple de Laprovittola, primer, i dos tirs lliures de Satoransky, després, han deixat 27 punts a la mitja part (56-29).

L'inici del tercer quart ha semblat que agafava el Barça una mica despistat i sense ritme, amb dues bones portes enrere cap a Badio i Geben. Però ha estat un miratge. Els locals han tornat a trobar aviat la manera d'anotar fàcilment i el partit semblava que havia perdut una certa tensió. Una safata molt fàcil de Laprovittola ha fet aturar el partit al tècnic dels bagencs amb 64-35, a 6.31. La tornada ha estat bona, amb dues cistelles d'un Geben concentrat. La diferència estava estabilitzada al voltant dels 25 punts i el Barça agraïa la tranquil·litat després d'una setmana convulsa. Per la seva banda, el Baxi, com havia dit Pedro Martínez a la prèvia, anava rotant contínuament per no acumular cansament.

Els dos últims minuts del quart han semblat esperonar una mica els barcelonistes, sobretot els bases Satoransky i Jokubaitis, que han anotat i han arribat als trenta punts de distància, després d'una passada del lituà a Sanli. Un bàsquet de Dani García ha evitat les tres desenes de distància i ha fet que l'equip només perdés el parcial per un punt.

El millor del Baxi en el darrer quart és que no s'ha deixat anar. Conscient que era un bon entrenament actiu per a partits futurs, el Manresa ha pogut rebaixa la distància a 24 punts (86-62), amb bons minuts de Waczynski. Jokubaitis era qui provocava més problemes, en un Barça que també reservava les estrelles. El pitjor del final ha estat una torçada del peu esquerre de Dani Garcia i, el millor, que s'ha guanyat l'últim quarti s'ha arreglat força el resultat. Dimarts més, a Bonn.