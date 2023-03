El Baxi es dilueix en l'últim quart i haurà d'esperar per poder classificar-se (85-75)

El Baxi Manresa s'ha diluït en l'inici de quart final després d'haver fet un bon esforç durant tres quarts a Bonn. La previsible derrota contra el líder de la Bundesliga (85-75) provoca que els manresans ja no puguin ser primers en el grup de la segona fase de la Champions, però que encara tinguin poques opcions de ser segons i passar ronda. Ho faran si dimecres el Rytas perd a Istabul o si ells perden per menys de 13 a Lituània el dia 22. Tot i que cal estar pendents de si la classificació arriba per passiva, totes les mirades manresanes es giren cap a dissabte. Guanyar el Betis a la lliga serà una obligació

Pedro Martínez ha continuat la seva política de rotacions aquest cop amb Waczynski i en l'inici, tot i que Karsten Tadda ha castigat amb dos triples marca de la casa des de la cantonada, el Baxi ha arrencat millor que en el partit de casa, amb una defensa individual i deixant les zones per a un altre moment. A més, ha aconseguit treure dues faltes al pivot Kratzer i Robinson ha posat el 8-6 després d'una gran assistència de Harding.

La fluïdesa ofensiva demostrada pels alemanys al Congost ara no era tan gran i el Baxi defensava bé, amb el punt negre de dues faltes evitables de Geben sortint lluny de la zona, quan tot l'equip ja havia rotat, i la poca claredat en atac (10-9, a 4.18). A còpia de tirs lliures i amb un triple, els locals van agafar set punts de diferència (16-9), abans que uns grans minuts de Harding, amb tres accions de mèrit, establissin un parcial de 0-8 i capgiressin el marcador (16-17). Però un mal últim minut ha provocat que el Bonn retornés el parcial, amb un 7-0 coronat amb el primer bàsquet de Shorts, per situar el 23-17 en el primer descans.

Incompetència arbitral i confusió

Un dels grans problemes que ha tingut el Baxi en l'arrencada del segon període ha estat el control del rebot ofensiu. Aquest fet donava moltes segones opcions al Bonn i també molts tirs lliures (13 contra 4) que han ajudat a tornar a disparar la distància (28-22). De tota manera, els manresans estaven jugant bé i trobant espais a la zona alemanya causats per l'avançament de línies. Això ha provocat passades i portes enrere que han finalitzat amb un bàsquet de Vaulet (30-30) que ha fet demanar temps mort a Tuomas Iisalo, el tècnic local, a 6 minuts. I ha donat resultat, perquè l'equip de casa ha tancat millor i ha provocat un seguit de contraatacs, l'últim de Shorts, seguits d'una safata de Kessens després d'un temps mort de Pedro Martínez (39-32).

En el tram final s'han succeït dues pèrdues absurdes de Ferrari, decisions sui generis dels col·legiats, com faltes inexistents i inventades a Vaulet i Steinbergs, i tota una confusió inacabable que no ha anat bé. El Bonn ha adquirit onze punts després de més tirs lliures de Delany (48-37). Un triple d'un esplèndid Harding ha deixat el 48-40 al descans.

El tercer quart ha arrencat amb un ritme calmat. El Bonn ha tornat als deu punts amb una safata de Delany, però no encertava tant en els tirs exteriors i s'ha carregat de quatre faltes quan faltaven més de sis minuts per al final. Aquest cop, a més, el Baxi controlava millor el rebot i en conqueria en atac i un de Sagnia ha posat el 52-46. Ha estat el gambià qui ha ajudat molt l'equip amb dues cistelles quan el Bonn s'havia tornat a escapar d'onze (57-50).

El partit s'ha revolucionat en un tram final boníssim de Steinbergs, amb set punts. Triples a manta de Hawkins, Tadda, però també de Jou i Harding que, han mantingut el seu equip en el partit (69-62) amb deu minuts per jugar.

En el període final, tot i una gran jugada de Geben per començar, el Baxi s'ha quedat sense encert en atac. En defensa controlava els alemanys, però no anotava i Shorts ha posat onze punts (73-64) en una penetració. A sobre, una antiesportiva a Vaulet ha donat una màxima diferència als teutons, ampliada per una esmaixada de Kratzer (79-64) i unes passes de Sagnia.

Ja es tractava de no prendre gaire mal i de mirar per un possible bàsquet average general. El Bonn s'ha semblat relaxar una mica i Harding ha tingut un triple en una contra per posar-se per sota dels deu punts. Però malgrat el partidàs de Harding, el tir no ha entrat i Hawkins ha tornat a posar-ne catorze (84-70). El Baxi ha acabat amb bona actitud i fins i tot Robinson i Badio han tingut dos tirs per posar l'equip a set en l'últim minut. Caldrà esperar a Europa i a preparar-se per a una final a l'ACB.