Pedro Martínez no s'ha mostrat disgustat, en declaracions a Ràdio Manresa, del rendiment del seu equip, tot i que ha trobat a faltar més aportació de certs jugadors per aspirar realment a la victòria. El tècnic del Baxi ha explicat que "tant de bo haguéssim guanyat perquè ja estaríem classificats, però no hem pogut. Ells juguen un bàsquet fantàstic, amb molt ritme. Hem defensat bé Shorts, però fent-ho bé ha anotat 14 punts i ha donat moltes assistències, és molt elèctric. Hem tingut bona mentalitat però ens han faltat punts. Els bases no n'han fet cap, Badio tampoc. Necessitem bàsquet coral i ens ha costat per culpa del Bonn, perquè ataquen el rebot ofensiu, pressionen bé i m'encanta com juguen. És fantàstic jugar contra equips que t'obliguen al màxim".

Després d'esperar què fa dimecres el Rytas per segellar la classificació, toca girar full. Martínez ha explicat que "dissabte serà un altre partit contra un equip diferent que jugarà amb els nostres nervis. El Betis és més especulatiu, el joc del Bonn és més semblant a com ho fem nosaltres. Segurament la pressió serà un tema important. Aquest partit d'avui si el perds et sap greu, però no és tan decisiu com dissabte".