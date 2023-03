El tècnic del Betis, Luis Casimiro, ha lamentat les baixes en la prèvia del partit contra el Baxi. «Són tres jugadors molt importants en aquest tram de temporada en què estàvem millorant. Ens quedem amb deu jugadors i hem de donar la nostra millor versió en un partit molt important». Per això, «hem de ser forts mentalment sabent la dificultat que hi ha. La de Manresa és una pista calenta i, sabent tot el que hi ha en joc, molt més. Estan ben treballats, són durs i no ho posaran fàcil».

Per a ell, «no és un partit més, és un enfrontament directe. Intentarem estar forts a nivell mental sabent que els deu que hi siguem hem de fer el màxim per assolir una victòria molt important».