El tècnic del Baxi Manresa, Pedro Martínez, deia abans i després de la seva victòria contra el Betis de dissabte que esperava que més equips que el seu i els andalusos s'impliquessin en la lluita per la permanència. I de moment, els que semblen que estan més a prop de fer-ho són el Covirán Granada i, un pèl més lluny, el proper rival dels bagencs, el Bàsquet Girona. L'equip andalús ha perdut per 80-72 a la pista del València i els gironins també han caigut, en el seu cas per 84-77 a la del Surne Bilbao Basket. Amb aquests resultats, queden a dos i tres triomfs del Manresa, respectivament. Qui ha fet un pas cap a la salvació va ser el Casademont Saragossa, que arriba al nivell del Girona en guanyar a la pista del Rio Breogán per 71-87.

Pel que fa al Granada, que la setmana anterior havia tallat una llarga ratxa de derrotes superant el Gran Canària, no ha perdut la cara al partit a la Font de Sant Lluís, tot i que l'últim quart se li ha fet llarg. El conjunt d'Àlex Mumbrú ha mig trencat el duel al tercer període i ha arribat a tenir 18 punts de renda en el darrer, que els andalusos han maquillat al final. El pivot Ndoye, amb 19 punts, ha estat el puntal del conjunt de Pablo Pin. Per la banda local, anotació de més jugadors, amb 13 punts de Webb i 12 de López-Arostegui. Per la seva banda, el Girona ha caigut a Bilbao en un partit que l'equip de Jaume Ponsarnau ha hagut de decidir dues vegades. Una ha estat al segon quart, quan ha tingut una màxima renda d'onze punts, i l'altra al final, quan el Girona s'havia avançat (49-51). Francis Alonso, amb 18 punts, ha estat el millor local, amb els mateixos punts de Marc Gasol. L'equip d'Aíto rebrà el Baxi amb la necessitat de vèncer per no complicar-se i també amb la voluntat de recuperar l'average de +3 per als del Congost. Qui ha tingut un bon dia ha estat el Saragossa, que empata amb el Girona després de vèncer a Lugo davant d'un Breogán que, amb onze triomfs, queda a dos del play-off. Gran partit del base Jovic, autor de 18 punts, 16 dels quals en el primer quart. Pels locals, estèrils 23 punts de Happ. A la part alta, triple empat en el lideratge. El Barça s'ha revenjat de l'Unicaja guanyant-lo al Carpena per 81-86, amb 16 punts de Satoransky i Laprovittola. Per la seva banda, el Cazoo Baskonia de Joan Peñarroya ha guanyat el Madrid per tercer cop aquesta temporada i l'ha atrapat en el primer lloc. El 88-95 final ha arribat liderat pels 19 punts de Howard.