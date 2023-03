L'entrenador del Baxi Manresa, Pedro Martínez, ha dit en roda de premsa que "hem jugat una bona primera part, amb ritme amb bones decisions en atac i consistents en defenses. Però després hem perdut aquest ritme, hem jugat amb dubtes i ells han anotat punts a partir dels nostres dubtes. Però hem estat calmats i hem anotat els tirs lliures decisius".

Posteriorment, en declaracions a Ràdio Manresa, ha incidit en que "ells han canviat la defensa i no ens hi hem adaptat tan bé. Des d'aquesta defensa de canvis hem fallat algun tir i ells han agafat confiança i ens han castigat amb bàsquets fàcils. La part positiva és que no hem entrat de pànic i hem pogut tornar al partit".

Respecte dels darrers segons, en què el Rytas ha mirat de provocar que el Baxi fes un triple i empatés el partit, "el que no volíem era anar a la pròrroga. L'objectiu era passar". Ens hauria agradat guanyar, i hem jugat per guanyar, no a especular. Hi ha gent, amb bon criteri, que deia que ens hem de centrar en l'ACB, però el que vols és guanyar i esperem que no ho paguem en l'altra competició. Hem sortit a fer el nostre millor bàsquet. Hi ha hagut moments de tot".