El Lenovo Tenerife i el Baxi Manresa repetiran la final de la passada edició de la Lliga de Campions, aquest cop en els quarts de final i amb el factor pista favorable als canaris. Així ho ha determinat el sorteig que s'ha fet aquest matí a Mies, amb la intervenció dels exjugadors Fran Vázquez i Jonas Maciulis. Aquest resultat provoca que els dos equips es puguin enfrontar fins a quatre cops (tres de segurs) en un mes, ja que també han de jugar dimecres que ve en partit de lliga.

D'aquesta manera, el primer partit es disputarà el dimarts 4 d'abril al pavelló Santiago Martín de La Laguna, el mateix que haurà acollit el duel de lliga del 29 de març, ajornat el febrer perquè els illencs van disputar, i guanyar, la Copa Intercontinental. L'11 o el 12 d'abril es jugarà el segon partit, al Nou Congost. Si fes falta un tercer, seria el 18 o el 19 d'abril a Tenerife. Si això fos necessari, hi podria haver canvis en el calendari ACB, ja que el Baxi té un partit de lliga el dia 20 a Saragossa.

El sorteig només ha determinat els quarts de final i no els possibles aparellaments de la final four, com va succeir l'any passat. Tampoc no s'ha comunicat la seu d'aquesta fase decisiva, malgrat que tot apunta que podria ser Màlaga. Aquests són els quarts de final, amb factor pista per a l'equip anomenat en primer lloc.

Telekom Bonn-Estrasburg

Hapoel Jerusalem-AEK Atenes

Lenovo Tenerife-Baxi Manresa

Unicaja-UCAM Múrcia

No cal ni recordar la final de la competició que va enfrontar el Lenovo Tenerife i el Baxi Manresa el maig passat a Bilbao, amb victòria canària per 87-98. El Tenerife està fent una campanya excepcional i ha estat finalista de la Copa del Rei. A la Champions va superar un primer grup amb el Rytas, rival posterior del Baxi, el Peristeri de Sylvain Francisco i el Bnei Herzliya israelià. Va obtenir quatre victòries i dues derrotes.A la segona fase, en un grup format per molts equips ACB, ha sumat cinc triomfs i només una desfeta per vèncer l'UCAM Múrcia, el Darüssafaka i el Surne Bilbao. Amb el sorteig a Mies, la FIBA no haurà de veure com quatre equips de l'ACB juguen la final four. Al final seran dos pel doble enfrontament entre formacions d'aquesta competició.