El Baxi assalta Fontajau i confirma el seu gran moment (79-86)

El Baxi ha confirmat a Fontajau que es troba en el millor moment de la temporada i que, jugant així, la salvació és més propera. En el millor partit a fora de casa de l'any, ha aturat primer l'atac del Girona, després s'ha escapat fins en dues ocasions i ha suportat els intents de tornar a partit dels locals. El Baxi pot posar dues victòries de diferència sobre el descens si el Betis perd diumenge contra l'Unicaja i, a més, implica un altre convidat en la lluita, ja que el Girona queda dues per damunt i amb l'average per als bagencs.

El Manresa ha començat millor el partit i ha aprofitat l'avantatge en la velocitat de Vaulet sobre Miletic per trobar una porta enrere i una penetració (0-4). Els bagencs defensaven molt bé i el resultat a l'inici era paupèrrim (3-4) per les moltes errades. De fet, el primer període ha acabat amb 1 de 8 per als locals en triples i un desafortunat 0 de 10 dels manresans.

El Girona ha trobat primer Taylor en un 2+1 i després els rebots ofensius d'un enèrgic Prkacin per fer mal a la zona, però el Baxi ha respost amb l'entrada de Robinson, que ha anotat dos bàsquets seguits, tot i que també ha fallat dos tirs lliures. Un tir per elevació de Badio, encara amb gairebé dos minuts per jugar, ha tancat, quant a anotació, un primer període de sequera com la meteorològica (12-12).

Quan han entrat els triples, s'ha obert el forat. Un de Robinson i un altre d'afortunat de Dani Pérez, units a bàsquets de Harding i de Jou a la contra han ofert vuit punts per al Baxi per iniciar el període (14-22). Aíto ha hagut d'aturar el partit, però no ha servit de gran cosa. La defensa manresana ha provocat que només Colom hagi trobat cinc punts. Mentrestant, a l'altra banda, hi havia anotació coral, amb triple inclòs de Jou i un tir lliure de Waczynski que ha significat la màxima diferència (19-31).

El Girona ha reaccionat aprofitant els sobremarcatges a Gasol i a la línia exterior per trobar espai a l'esquena de la defensa bagenca, la qual cosa han aprofitat Garino i Taylor (26-33). El Baxi semblava una mica encallat en atac i els locals, nefastos en el triple (2 de 16 a la primera meitat), n'han trobat un de Colom i dos tirs lliures més de l'andorrà i han tancat el quart ficats del tot en el partit (33-39).

Totes les males sensacions del final del segon període s'han trencat en el tercer. El Baxi ha explotat les errades locals i ha maximitzat els encerts de Robinson, la bona defensa de Geben sobre Gasol i la direcció i un triple de Dani Pérez per situar un parcial de 2-13 i escapar-se de disset punts (35-52) en menys de quatre minuts.

Però el partit encara no estava decidit, i menys amb la rotació necessària dels visitants. El Girona ha reaccionat amb dos 2+1 de Gasol i Taylor. Aquest darrer estava trobant bé l'avantatge sobre Harding i, en plena remuntada local, li ha caigut una tècnica a la banqueta manresana després d'una falta clamorosa de Gasol a Vaulet no indicada. Entre una cosa i una altra, i amb un altre bàsquet de Taylor i dos tirs lliures de Figueras, el Girona s'ha acostat fins a sis punts (47-53, parcial de 12-1).

El factor Waczysnki

Quan més complicat s'havien posat les coses, el Baxi ha apostat per l'expertesa. Primer de Dani Pérez en la passada i després, sobretot, d'Adam Waczynski. El polonès no havia aparegut, però ha anotat dos triples i ha tret cinc tirs lliures, quatre d'ells anotats, per fer 10 punts en un minut i mig i tornar a disparar els seus (49-65, a 47 segons). Cinc punts del Girona, els dos últims evitables en un rebot en atac de Sorolla, han deixat la distància en dotze punts (54-66) al final del tercer quart.

El Girona, que ja va estar a punt de completar una gran remuntada al Congost a la primera volta, ha sortit a l'últim quart buscant opcions a prop de la cistella amb Miletic. Però han tornat a aparèixer Dani Pérez i Geben per mantenir la diferència per damunt del doble dígit (58-73). De tota manera, els locals seguien creient en remuntar. Un triple de Gasol i un punt de Miletic en el tir lliure han fet rebaixar la distància (66-75, a 5.15).A més, el president del club ha tret la quarta falta a Geben per al 68-75, a 4.50. Per sort, Colom ha errat un triple sol i Ferrari, en la seva única bona jugada, ha castigat des de la distància (68-78).

Però Colom li ha tornat després de fallar dos tirs lliures i l'atac del Baxi ara no funcionava. Per sort, dos triples seguits fallats de Marc Gasol i un bàsquet de Robinson han tornat a donar aire (71-80). A sobre, Harding ha fet seure Taylor per anotar i el Girona ha perdut dues boles més per deixar el Manresa per damunt dels deu novament (71-82, a 2.05). Els amfitrions han tenir dues opcions més per retallar, però han fallat les últimes bales i Harding els ha rematat amb una safata.