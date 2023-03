El Covirán Granada, que fa unes setmanes semblava en plena caiguda en picat, posarà complicat ser atrapat pels equips que el segueixen en la classificació de l'ACB. Aquest dissabte ha sumat la seva vuitena victòria, dues més que el Baxi, després de passar pel damunt de l'UCAM Múrcia, que es troba en una mala ratxa de vuit derrotes en els deu darrers enfrontaments, i superar-lo per 88-67 . L'equip de Sito Alonso té un triomf més que els andalusos.

La diferència s'explica a partir de l'escapada del Granada en el primer quart (26-16). De fet, la defensa murciana ha lluït per la seva absència durant tot l'enfrontament i, en atac, dos homes han estat especialment inspirats. A la pintura, el pivot Ndoye, que ha canviat la cara de l'equip en les últimes setmanes, amb 20 punts. Per fora, els mateixos per a un Renfroe que ha igualat la seva marca de triples en un partit de lliga, amb un total de cinc. A l'altra banda, tasca de maquillatge amb els 19 punts del veterà Anderson.

En la lluita pel descens, particularment important serà aquest diumenge el partit que el penúltim, el Betis, disputarà al migdia a casa contra l'Unicaja. També ho serà el del Fuenlabrada contra el Madrid, tot i que l'equip d'Óscar Quintana ja sembla enfonsat.

En els altres partits que s'han disputat aquest dissabte, en l'altre derbi català, el Barça ha estat molt superior al Joventut, sobretot a partir del descans, i l'ha vençut per 87-71, amb 19 punts de Satoransky i 16 de Sanli. En el derbi gallec, el Rio Breogán ha guanyat per primer cop a Fontes do Sara després de remuntar al Monbus Obradoiro per 67-74.