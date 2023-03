El Reial Betis i el Carplus Fuenlabrada han perdut els respectius partits d'aquest diumenge i queden en una situació complicada per mantenir-se a l'ACB de cara a la temporada que ve. Els madrilenys, que encadenen 17 derrotes seguides, una volta sencera, han estat clarament apallissats pel Reial Madrid, tal com era d'esperar, per 78-102, en un duel en què no han tingut cap opció des del 13-29 del primer quart, tot i els 21 punts de la seva última incorporació, Keanu Pinder. Queden a tres partits més l'average de la salvació.

El millor resultat de la jornada per al Baxi Manresa, però, ha estat la derrota del Betis contra l'Unicaja (66-79), un marcador que deixa els andalusos a dos partits reals dels bagencs, un més l'average. Tot i els 22 punts de Montero, Brizuela li ha respost amb 23. No ha estat tan positiva la victòria del Casademont Saragossa sobre el València per 86-75 en l'últim partit del dia. L'equip de Porfi Fisac està convertint el seu pavelló en un fortí i ha tret partit dels 25 punts de Mekowulu per sumar ja nou triomfs i veure la permanència a prop. També aquest diumenge, triomf del Lenovo Tenerife, proper rival del Baxi, dimecres, per 81-77 sobre el Gran Canària i del Cazoo Baskonia per 100-78 respecte del Surne Bilbao, la qual cosa el manté en el colideratge amb Madrid i Barça.