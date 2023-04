Tot i la claredat de la victòria, Pedro Martínez encara no ha volgut vendre la pell de l'os. Això sí, ha admès que "cada vegada que guanyem és una passa endavant i estem millor. Però hem de pensar en el dèficit que tenim de la primera volta. Tenim molta feina per fer encara. Sí que hem d'estar més positius perquè es veu que l'equip és una altra cosa, juguem millor, defensem millor, perdem menys pilotes i ens fa ser optimistes. Això no vol dir que estigui tot fet. Queda molta competició. Hem d'estar tranquils però anem a Vitòria, després rebem el Granada i hem d'anar en el dia a dia".

Respecte de l'evolució del grup de treball, "abans d'aquests últims partits ja vaig dir un dia que tant de bo haver tingut aquest equip des del principi. A més, ara encadenem una temporada bona sense lesions i això fa que ens entrenem bé, hi hagi competència i ens fa millorar. Estem en una dinàmica bona per tot això. Però hi havia una època en què estava la cosa molt fotuda i hem de recuperar aquell terreny".

Després del duel d'aquest diumenge, als jugadors "els he felicitat per uns 31 minuts d'intensitat, de mossegar i d'anar a sobre la pilota. Els hem passat per damunt en intensitat i ritme. Estic molt content perquè és el que volem fer, tot i que hi hauria dies en què el rival ho farà millor. Tant de bo que algun dia siguin més. Hem fet un últim quart bastant dolent, sense tot això. Cal ser més consistents els quaranta minuts".

Per la seva banda, el tècnic de l'Obradoiro, Moncho Fernández, ha manifestat que "hi ha una cosa que ens està matant que és el tir exterior. Cada errada és un punyal. Havíem encadenat un 1 de 24 en triples. El Manresa ha defensat bé, però nosaltres hem errat molt. També he de felicitar el meu equip perquè en aquestes circumstàncies molts haurien abaixat els braços i no ho hem fet. He de ser just amb ells i aplaudir-los per l'esforç".