Una consigna ha sortit de la boca dels tres jugadors del Baxi que han parlat abans del primer partit del play-off de quarts de final de la Lliga de Campions de dimecres entre el Lenovo Tenerife i els bagencs: cal allargar durant 40 minuts la primera part del duel de lliga que va enfrontar els dos equips la setmana passada al mateix escenari. Els manresans són conscients del potencial del conjunt illenc, vigent campió de la competició i invicte a casa en torneig europeu, però també que ells es troben en el moment de la temporada indicat per intentar robar el factor pista a La Laguna.

El Baxi Manresa, més tranquil, però encara no salvat a l'ACB, es veu capacitat per donar la sorpresa, tot i que és conscient de les dificultats que li posa sempre el Lenovo. Els canaris els van guanyar la setmana passada en partit de lliga (100-87), però els bagencs van avisar amb 52 punts anotats en una primera part antològica. Després, l'augment de la intensitat defensiva, en alguns casos amb massa permissivitat arbitral, dels insulars, va treure el Manresa del partit.

En la prèvia, el pivot Babatunde Olumuyiwa ha deixat les coses clares. "Hem de jugar quaranta minuts i ser consistents. Hem de fer tot el que hem practicat durant tot el partit i tindrem opcions". Segons el jugador amb passaport de Sierra Leone "estem en un bon moment. La preparació ha estat bona i tenim un bon partit a davant".

De la mateixa opinió era l'argentí Juampi Vaulet, que valora el partit de l'altre dia perquè "ens ha demostrat que si juguem com en la primera meitat, podem guanyar. Crec que ho podem fer". L'ala-pivot ha donat importància al fet que "és un play-off definitiu. El Tenerife té molt bons jugadors i fa molt que juga junt. És l'últim campió de la Champions". En el darrer partit, qui els va fer molt mal va ser justament un jugador que actua en la posició de Vaulet, el canadenc Aaron Doornekamp, autor de 21 punts amb sis triples. El basquetbolista del Baxi ha revelat que "ho hem estat entrenant els darrers dies, però hem de jugar com a equip. Afrontem tots els partits per seguir millorant".

La pressió dels bases

Un dels jugadors a qui ha canviat la cara en l'últim mes i mig ha estat Dani García. El base de Mataró, inèdit en molt enfrontaments durant el curs i fins i tot fora de les convocatòries, ha estat un dels beneficiats de la política radical de rotacions de Pedro Martínez, que n'inclou una de constant dels tres bases. Garcia admet que "estic content perquè estic jugant una mica més. Ens està anant molt bé perquè Pedro vol que pressionem els bases i siguem agressius, i amb tres bases tenim rotacions més curtes, estem més frescos i tenim més cames. Va bé per a tots".

Sobre el partit de dimecres, el Lenovo "juga molt bé, fa un bàsquet dinàmic i tothom sap quins són els seus rols. El partit de la setmana passada ens ha servit una mica per veure què més hem de fer per competir-hi". Per a ells, el rival és complicat i recorda que "els vam guanyar un partit al final la temporada passada, però res més". Ratificant les impressions que va mostrar el seu entrenador després de la victòria de diumenge davant de l'Obradoiro, "si guanyem serà extraordinari. L'any passat ja vam ser als quarts de final, però aquest cop serà més difícil. Hem d'afrontar al màxim aquests dos o tres partits. Estem en una bona dinàmica i preparats per fer el següent pas".