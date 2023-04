El Lenovo Tenerife, que afronta com a favorit l’eliminatòria, segurament tindrà la baixa de Jaime Fernández per al partit d’aquest dimecres. El madrileny arrossega una fasciïtis plantar, una lesió que coneix bé Babatunde Olumuyiwa, i s’especula que potser ja no jugarà més aquesta temporada per operar-se i mirar de no perdre’s el mundial.

Respecte del partit, l’ala-pivot Tim Abromaitis ha recordat que el Baxi «gairebé ens guanya la setmana passada. Ens van fer gairebé 60 punts a la primera meitat. No podem deixar que ens ho tornin a fer. Hem de plantejar un partit més controlat, com és el nostre estil habitual, i fer les coses bé per poder vèncer».