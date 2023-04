El tècnic del Baxi, Pedro Martínez, ha començat la roda de premsa posterior a la derrota del seu equip a Vitòria dient que "no hem arribat, perquè no hi podíem arribar. És molt difícil contra un equip que anota tant de tres punts. Ha fet 17 triples i nosaltres, 5. Ha estat la gran diferència. Llavors els vas a defensar a l'exterior i van cap a dins. Hem fet un bon partit, amb algunes errades no forçades, però al ritme que volem jugar, amb els espais i els tirs que volem tenir. En atac no ha anat malament, però en defensa és molt difícil perquè tenen més físic, més tir i no podem estar al seu nivell"

De cara al futur, "ens ha de servir per millorar. Sempre vols guanyar però cal veure on jugues i contra qui jugues. Ja els vam guanyar a casa de miracle i dos el mateix any, has de ser molt creient, que no és el cas. M'agradaria, en tot cas, que fóssim conscient d'alguns errors per no repetir-los" contra rivals més accessibles.

Respecte de la situació a la zona baixa, comprimida després de la victòria del Betis, la veu "molt igualada. Hem de fer el que depengui de nosaltres, que serà més decisiu que què facin els rivals. Falta moltíssima competició i també tenim l'europea, de la qual esperem jugar més partits. Estem en perill perquè portem un llast de la primera volta. Si a Manresa algú no ho veu, o està cec o no ho vol veure. No hem d'estar tranquils, sinó tensos, preocupats i sabent que cada partit és una final. Serà dur".

Respecte del duel de Champions contra el Tenerife, "hi estem competint bé, però no els guanyem perquè també tenen molta dinamita a fora. Però juguem el segon partit a casa, tenim il·lusió i volem guanyar. I després, diumenge, amb un altre partit molt important a l'ACB" contra el Granada.