El Baxi resol la 'final' contra el Granada (86-77)

El Baxi Manresa ha fet un pas endavant de gran valor per continuar jugant la pròxima temporada a la Lliga Endesa en derrotar el Granada per 88-77, en un partit en un Nou Congost ple a vessar que ha trencat al segon quart però que no ha pogut sentenciar fins als darrers minuts després que el Granada s’hagi posat només tres punts per sota. Pedro Martínez havia dit en la prèvia que el duel d’avui era una «finalíssima» i l’equip ha jugat amb la intensitat que mereixia l’ocasió: el triomf permet el Baxi atrapar els andalusos a la classificació i quedar-se a només una victòria de distància del Girona. A falta de saber el resultat del Betis, que juga al vespre amb el València, el conjunt manresà pot mirar el futur amb optimisme, tot i que encara feina per fer en les set últimes jornades.

Després d'un primer quart igualat (27-23) i de gran producció ofensiva, el gran encert del Baxi s'ha concretat al segon període en un avantatge que ha arribat a ser de 18 punts. En l'inici del tercer parcial, després del pas pels vestidors, intercanvi de cistelles durant el qual els locals s'han dedicat a mantenir el marge, finalitzant el parcial amb un 66-51 que permetia ser modernament optimista a l'afició del Nou Congost. Un parcial d'1-10 en l'arrencada del darrer quart, però, ha capgirat les tornes. Jou ha quedat eliminat quan quedaven 8.07 pel final i el Baxi ha entrat en bonus pocs segons després. Dani Pérez ha tornat a la pista per aturar la davallada, però la inèrcia ha dut el Granada a un 71-68 després d'un Bropleh convertit en una de les grans amenaces del conjunt de Martínez. Tot i un 75-71 posterior, la remuntada del Granada no ha anat més enllà i en els darrers dos minuts el Baxi ha sabut mantenir l'avantatge per aconseguir una d'aquelles victòries que marquen el futur d'un equip. El Baxi jugarà diumenge vinent a les 12.30 h al Nou Congost contra l'UCAM Múrcia, en partit de la jornada 30. El de la 29 queda ajornat perquè aquest dimecres els bagencs disputen a Tenerife el tercer i decisiu partit dels quarts de final de la Champions, i el matx de l'ACB contra el Saragossa es passa al dimecres 26 (21.30 h).

