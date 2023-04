El principal desafiament del Baxi Manresa és, a hores d’ara, certificar la permanència a la Lliga ACB. D’altra banda, aconseguir la classificació per a la Final Four de la Basketball Champions League, per segona temporada consecutiva, ratificaria l’encert de la direcció esportiva a l’hora de reconstruir la plantilla i seria la millor manera de compensar l’afició per set inacabables mesos de patiment. De ben segur, la marea vermella tornaria a mobilitzar-se com el maig passat i inundaria la ciutat europea que acollís la fase final de la tercera competició continental.

El Baxi Manresa va viatjar ahir a l’illa de Tenerife. Pedro Martínez va optar per endur-se 13 basquetbolistes doncs, segons la nota de premsa difosa pel club, «Jerrick Harding és dubte» per a aquest partit. D’acord amb el redactat, «l’escorta americà té encara molèsties a la cama». Tal com és habitual, no se n’especifica ni la gravetat ni la tipologia. Ni tan sols s’assenyala quina de les extremitats inferiors de l’anotador està afectada per una hipotètica lesió.

El tècnic del Lenovo Tenerife, Txus Vidorreta, haurà de descartar a algun jugador per configurar la relació de 12 basquetbolistes inscrits a l’acta del partit. Tot i que no estan en òptimes condicions físiques, l’escorta Jaime Fernández i l’ala Leandro Bolmaro s’han recuperat de les seves respectives lesions i ja van prendre part en l’últim partit de la Lliga ACB disputat pels canaris, en el qual van sotmetre el líder Cazoo Baskonia (83 a 81). L’argentí va jugar 22 minuts i 14 segons i, a més d’anotar 8 punts, va agafar 10 rebots, cinc dels quals en atac. L’aportació del madrileny va ser inferior. L’ala va anotar un triple, va capturar dos rebots i va servir dues assistències en els 09 minuts i 58 segons que va poder ajudar els seus companys. Per tant, l’única baixa del vigent campió de la Basketball Champions League és l’escorta Sasu Salin, l’especialista en el tir de tres punts del Lenovo Tenerife.

Els jugadors irradien il·lusió

«Des de la meva perspectiva, a hores d’ara, l’equip es troba en un bon moment. Tenim confiança i tant a la Basketball Champions League com a la Lliga ACB estem en una bona situació». «Afrontem el tercer partit dels quarts de final i això vol dir que estem a un pas de la Final Four. L’encarem amb moltes ganes de lluitar i d’intentar aconseguir la victòria». Les paraules del base mataroní del Baxi Manresa Dani Garcia palesen la seguretat i l’entusiasme amb què els manresans preparen el decisiu partit. Dani Garcia detalla que «la classificació s’ha de resoldre a un partit. En aquest context, crec que les baixes o el cansament queden a part. És un enfrontament a tot o res en el qual ambdós equips anirem a totes». Per a Dani Garcia, «la clau estarà en els petits detalls. En els partits d’aquesta tipologia, els petits detalls marquen la diferència». No endebades, «és un duel a vida o mort. Hem d’estar concentrats els quaranta minuts i fer tot allò que creiem que hem de fer, basquetbolísticament, per superar el Lenovo», reflexiona. Per últim, Dani Garcia reconeix que «a nivell personal, m’agradaria treure’m l’espineta clavada de no haver pogut jugar la Final Four de l’exercici passat».

Per la seva banda, l’ala-pivot letó Marcis Steinbergs assenyala que «és un dels partits més importants de la temporada; crec que hem de jugar de la mateixa manera que ho hem fet les darreres setmanes, sense pensar en quins jugadors estan disponibles i en quins altres estan lesionats en una i altra formació». Steinbergs recalca que «en aquest matx, la mentalitat serà l’aspecte més important».

L’escorta madrileny Jaime Fernández va exposar al compte de Youtube del Lenovo Tenerife que «per a nosaltres, aquest és un dels partits més transcendents de la temporada, doncs a l’equip l’il·lusiona tenir l’oportunitat de guanyar la Champions». «Som conscients que el Baxi Manresa es troba en un dels millors moments del curs esportiu. Van reestructurar l’equip i, tot i que a la Lliga ACB no estiguin tan amunt com es mereixen, a la Basketball Champions League han estat a un gran nivell, han estat molt competitius i, nosaltres, per tant, sabem que haurem de jugar el nostre bàsquet i que haurem de patir», va sentenciar.