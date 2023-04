Digna rèplica a Tenerife d'un Baxi Manresa que s'acomiada d'Europa contra el vigent campió (84-72)

Res a dir. Cap retret. Ni una reprovació. La capacitat de lluita i l’esforç defensiu dels jugadors del Baxi Manresa van impedir al campió Lenovo Tenerife sentenciar la classificació per a la Final Four de la Basketball Champions League d’aquest exercici fins quan només faltaven 01 minut i 14 segons per a la conclusió del tercer i definitiu partit dels quarts de final. Aleshores, una cistella de Tim Abromaitis va determinar el guanyador del matx (83 a 70).

Lògicament, per tornar a vèncer a un dels millors equips de la tercera competició continental i de la Lliga ACB, el Baxi Manresa, a més de mostrar una immillorable actitud en defensa i de jugar amb més intensitat que l’oponent, havia d’oferir unes excel·lents prestacions en atac. Ahir, malauradament, no va ser així, com ho exemplifica el pobre percentatge d’encert en el tir de tres punts dels manresans (3 de 11, un 27,27%). A més, el duet de directors de joc del Lenovo Tenerife va dominar el ritme del partit durant els quaranta minuts de joc i va signar unes magnífiques estadístiques. Bruno Fitipaldo va anotar 22 punts (5/7 en els triples) i va servir dues assistències. Marcelinho Huertas només va fer 16 punts (8/10 en els tirs lliures), però amb 7 assistències va dinamitzar l’atac del conjunt de La Laguna.

Devin Robinson va fallar el primer tir de l’enfrontament quan tot just s’havien jugat disset segons. Va ser un mal presagi. Aaron Doornekamp va encistellar el primer triple dels canaris a continuació (3 a 0) i Musa Sagnia i Devin Robinson van culminar amb dues pèrdues els següents dos atacs dels manresans, mentre que Elgin Cook i Leandro Bolmaro anotaven (7 a 0). Un minut i 18 segons després del salt inicial, Pedro Martínez va haver de demanar temps mort. L’ansietat va propiciar que Jerrick Harding fallés dos tirs seguits. Llavors, a més de dirigir el seu equip, Dani Pérez va assumir tota la responsabilitat en atac i amb una cistella de dos punts i un triple va minimitzar la diferència (7 a 5). Dos tirs lliures del base de l’Hospitalet i una penetració de Badio mantenien el Baxi Manresa ben a prop (12 a 9). Guillem Jou (min 8) va replicar el triple de Tim Abromaitis (17 a 12) i malgrat Joan Sastre va anotar el quart tir de tres punts dels locals (20 a 14), dues recuperacions van habilitar Juampi Vaulet per situar el Baxi Manresa amb només dos punts al final del primer quart (20 a18).

El segon parcial es va iniciar amb una premonitòria pèrdua de Jerrick Harding. En contraposició, Bruno Fitipaldo va anotar els primers vuit punts del Lenovo Tenerife i va recuperar el màxim avantatge dels canaris fins aleshores (28 a 20). La clarividència i el lideratge de Dani Pérez van estabilitzar la diferència en un marge que fluctuava entre els cinc i els vuit punts de desavantatge (des del min 12 fins al min 18). El base van rebre el suport d’Adam Waczynski (7 punts al descans). Tot i això, era evident que els atacs del Baxi Manresa no eren fluids i que pocs jugadors mostraven una especial inspiració ofensiva. Una cistella de Fran Guerra i dos tirs lliures de Marcelinho Huertas van fer l’escletxa ultrapassés efímerament els deu punts (43 a 32). Els primers punts de Jerrick Harding van minimitzar-la al descans (45 a 36).

El treball compensa el desencert

L’escenari no es va modificar a l’inici del tercer quart. La perseverança defensiva del Baxi Manresa impedia el Lenovo Tenerife obrir una diferència inabastable. Mentre Dani Pérez buscava aliats desesperadament i infructuosa, Marcelinho Huertas dirigia a pler (min 22) i situava un nou màxim avantatge (49 a 36) a l’electrònic que Giorgi Shermadini (min 28) va ampliar (62 a 46). Semblava que, ara sí, el partit es trencava, però una cistella de dos punts més tir lliure addicional de Juampi Vaulet, tres tirs lliures de Waczynski i un altre bàsquet de l’ala pivot argentí van situar el 62 a 54 al marcador. Marcelinho Huertas va emmascarar la reacció visitant (64 a 54).

Tim Abromaitis va obrir el quart i darrer quart amb un triple (67 a 54) i Jerrick Harding va protagonitzar la quinzena pèrdua de pilota dels manresans just abans que Elgin Cook anotés el 69 a 54 (min 32). Set punts de Devin Robinson van permetre al Baxi Manresa somiar per última vegada en competir pel triomf i van transmutar el 73 a 59 en un 73 a 66. Robinson va replicar a falta de 4 minuts i 28 segons els dos tirs lliures anotats per Bruno Fitipaldo (75 a 68). El base uruguaià va fer a continuació el seu quart triple (78 a 68) i quan el llançament de tres punts de Marcis Steinbergs que podia situar el Baxi Manresa a només cinc punts es va estavellar al ferro a 3 minuts i 25 segons per al final, la darrera oportunitat del conjunt manresà de qüestionar la victòria dels amfitrions es va esvair.