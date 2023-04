El Baxi Manresa s'ha fet fort durant les últimes setmanes al Nou Congost, on ha tret cinc victòries seguides (Fuenlabrada, Betis, Obradoiro, Granada i UCAM) que l'acosten molt a la salvació. Però ara cal rematar-la i no serà fàcil. Per començar, una gira de tres partits lluny del Congost de la qual en pot sortir amb la permanència gairebé assegurada o bé amb necessitats de cara als tres últims partits del curs, tots tres molt compromesos.

Per començar, l'equip de Pedro Martínez visita aquest dimecres en horari gairebé de discoteca (21.30 hores, Movistar Deportes 2 i Ràdio Manresa) el Casademont Saragossa, un conjunt que va vèncer al Bages en la primera volta (65-72) i que ha estat capaç de sotmetre al seu pavelló Príncep Felip tant el Madrid, com el Barça. Els aragonesos tenen un triomf més que els catalans i també veuen la cita com una gran oportunitat per segellar l'objectiu mínim de la temporada. Després de visitar Saragossa, el Baxi jugarà dissabte a Bilbao i dimecres vinent a Màlaga. Guanyar un dels tres partits seria gairebé determinant, i més tenint en compte que els dos conjunts que marquen el descens, el Betis i el Coviran Granada, encara s'han d'enfrontar a Sevilla en la penúltima jornada, un dels dos perdrà i a ells només els queden cinc bales a la recambra.

Sense tant estrès

En la prèvia del duel, els tretze jugadors de la plantilla del Baxi, tots en perfectes condicions per actuar, tenen moral que poden vèncer a la capital aragonesa. El pivot Martinas Geben recorda que "les dues últimes victòries ens han ajudat a treure'ns estrès de sobre, però hem de seguir competint per acabar la temporada tan amunt com poguem".

El bàltic explica que ara "ens trobem bé, ens coneixem millor a la pista i juguem millor junts. Necessitàvem temps després d'un principi de temporada en què hi va haver molts canvis de jugadors. La nostra química és bona i enfoquem la temporada en guanyar alguns partits més per tancar la temporada".

Sobre el rival, Geben admet que "són competitius. Han guanyat el Barça recentment, un fet molt important per a ells, però són vencibles. El nostre equip està ara en forma, segur que podrem competir i tant de bo en sortim amb una victòria".

Qui coneix bé el Saragossa és un Frankie Ferrari que va ajudar a salvar-lo la temporada passada quan hi va arribar, en les darreres jornades. Segons el californià, un dels punts forts del conjunt de Porfi Fisac és que "tenen molts jugadors que poden tenir un gran impacte en el partit cada nit. De tota manera, nosaltres estem en un bon moment, jugant bé i sense cap lesió. Cada partit és una història nova".

Ferrari no veu malament jugar amb la pressió d'escapar de la zona de descens quan ja falten pocs dies per al final del curs, ja que "hem jugat amb aquesta pressió des de la segona finestra FIBA [la del febrer] i ens n'hem sortit. Cada partit ha de ser una oportunitat per guanyar".

"No és un partit de senyorets"

A l'altra banda, el tècnic segovià del Casademont, Porfi Fisac, no vol posar l'excusa de l'horari i confia d'obtenir un triomf número 11 que li doni la salvació virtual. Segons Fisac, "és un partit de granota de traball, no de senyorets. En allò que hem de pensar menys és com ens trobem a nivel anímic i sí com ens trobem a nivell d'esforç. Aquest i el grau d'empenta han de ser màxims". Tot i l'horari, "tant ens ha de fer si davant tenim l'Unicaja [amb qui van perdre diumenge], el Madrid o el Manresa. Juguem a casa i tenim un compromís amb la nostra gent". El Saragossa ha confirmat les baixes per al partit de l'ala Jessup i dels vinculats Mara i Langarita.