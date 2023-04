El Baxi s'ofega al costat de l'Ebre (99-88)

Potser les vuit setmanes seguides de jugar dos partits per setmana havia de sortir per alguna banda i ho ha fet aquest dimecres a Saragossa. En un partit fixat a una hora en què valdria més descansar que jugar a bàsquet, el Baxi ha recordat el del principi de temporada i ha estat atropellat pel Saragossa (99-88) en un tercer quart tètric maquillat al final. No seria bo donar gaires voltes a un pas en fals enmig d'una trajectòria sòlida des de fa dos mesos, però sí que cal recordar que la salvació no està feta. Betis i Granada encara han de guanyar dos partits més que els manresans dels cinc que queden, però l'equip de Pedro Martínez en té tres a fora, on ha de millorar molt la imatge oferta a l'Aragó per poder competir.

Tot i algunes errades en el tir, i pèrdues de pilota en els primers segons, el Baxi no ha començat malament el partit i s'ha avançat amb un 4-5 amb un triple de Robinson. Pedro Martínez ha sorprès introduint Brancou Badio en l'equip inicial per intensificar la defensa sobre els dos bases locals, els perillosos Jovic i Wright. Dani Pérez, que havia arrencat amb tres errades i una pèrdua, ha anotat un triple i ha agafat tanta confiança que n'ha encadenat dos més per posar el 6-16 i obligar Fisac, el tècnic local, a aturar el partit.

Ferrari ha agafat el relleu de l'estrella del partit fins llavors però, tot i que el californià ha anotat el primer tir, ha comès dues faltes seguides i la segona unitat no ha anat bé al Baxi. Errades en tirs oberts, com tres de Waczynski, i poca fluïdesa atacant, han provocat que el Saragossa anés remuntant fins al 19-20 amb dos bàsquets d'Iván Cruz i un tir lliure de Yusta. De fet, l'exjugador del Madrid ha arribat a empatar amb un triple, però Harding ha fet acabar el quart el Baxi per davant amb un encert en el primer tir (22-24).

Tocats...

El segon quart ha arrencat amb la mateixa tendència i el Casademont s'ha avançat (27-24, amb esmaixada de Hlinason), tot i que havia errat sis tirs lliures. El Baxi encara no n'havia llançat cap. Malgrat un triple de Dani García, les penetracions aragoneses feien mal i Dani Pérez, en la tornada, errava dos tirs llunyans i cometia una antiesportiva sobre el pivot islandès del Saragossa. Un triple de Yusta donava la màxima distància als locals (35-27, 13-3 de parcial), incrementat fins al 39-30, amb la segona esmaixada seguida d'un imparable Hlinason.

Els triples, com un de Badio, mantenien una distància curta en el marcador (40-35), tot i que el joc interior castigava molt un Baxi que no defensava gens bé. Dos tirs lliures del cubà Sant-Roos, que ja havia anotat abans, feia que el Saragossa arribés al doble digit d'avantatge (47-37, a 1.42). En el tram final, però, el Casademont ha errat tirs lliures i s'ha passat de deu punts de renda, amb dues possibilitats errades per Jovic (7 de 18 des de la línia l'equip de casa) a marxar al vestidor només sis punts a sota amb una penetració de costa a costa de Vaulet (49-43).

... i enfonsats

I l'inici del tercer quart ha estat un petit Waterloo. Harding ha anotat un triple, però res més en atac. Sant-Roos seguia fent el que volia, Iván Cruz ha anotat dos tirs lliures seguits, la qual cosa ha animat molt el públic, i un triple llunyà de Yusta ha situat la màxima diferència (59-46). A sobre, Geben ha comès la tercera falta en un bloqueig i una altra cistella de Yusta, tot sol i d'esquena, ha fet parar el partit al tècnic forà amb 61-46, a 6.19.

Però no ha servit de gran cosa. Cinc punts més dels locals, amb un triple d'Iván Cruz, han establert els 20 de distància, ampliats a 21 amb un altre tirs de tres de Wright (69-48). A més, un desaparegut Robinson també cometia la tercera falta. Ferrari ha semblat sortir en aquest moment per intentar escurçar la distància, però ha estat un miratge. El Baxi llançava de qualsevol manera i a darrere havia abaixat els braços. Al final, 84 punts rebuts, en un feridor 84-58, amb un 35-15 de parcial.

Amb tot ja gairebé sentenciat, el darrer quart gairebé sobrava. Calia provar de no fer més gran la ferida i cedir per un resultat escandalós davant d'un rival que celebrava la permanència, que li ha costat, virtual. Harding i Geben, ben dirigits ara per Dani García, s'hi han esmerçat per acostar el dèficit més als 20 punts que als 30 (90-69, a 5.37). Però Wright i Jovic han tornat a superar la poca resistència que trobaven a davant abans d'una reacció final davant d'un adversari relaxat que ha precipitat un resultat decorós.