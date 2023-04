Després de la derrota, l'entrenador del Baxi, Pedro Martínez, ha reconegut que "el Saragossa ens ha derrotat totalment. Han jugat amb una bona intensitat i nosaltres no hem tingut la mateixa, tant en el balanç defensiu com en el joc estàtic. Ja era irreal el resultat del descans, malgrat que estàvem dins del partit. A la segona part, el Saragossa ha incrementat la intensitat i ja no hem pogut competir".

Respecte d'un possible cansament que pugui explicar el rendiment de l'equip durant algunes fases, "si hi és, hi és. No crec que la cosa vagi per aquí. El Saragossa ha demostrat que és molt millor equip que nosaltres i, tot i que hem tingut una bona sortida, no hem tingut continuïtat i han jugat moltíssim millor que nosaltres"

De cara al futur immediat, que passa per la visita d'aquest dissabte a un Surne Bilbao que també ha perdut en el seu enfrontament, "intentarem passar pàgina i preparar-nos el millor que puguem. Estar clar que jugant com avui serà difícil guanyar qualsevol. Cal recordar que la nostra situació a la classificació segueix sent delicada".

Vist el resultat després del tercer període, i adonant-se que la victòria ja era una quimera, Pedro Martínz ha reconegut que "en l'últim quart, quan ja veies que era impossible, algun jugador ha jugat menys del que hauria fet. Tot i això, intentem sempre jugar amb els dotze efectius que tenim a la plantilla i la nostra rotació s'ha mogut amb aparent normalitat fins que hem vist que ja era impossible guanyar" el partit.