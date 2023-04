El Baxi torna a tenir aquest dissabte (20.45 hores, Movistar Deportes 4 i Ràdio Manresa) una oportunitat per posar diferència respecte de la zona de descens, alhora que esvaeix dubtes respecte del mal partit de dimecres a Saragossa. Els manresans tornen a Miribilla un any menys dues setmanes després de perdre-hi la final de la Lliga de Campions contra el Lenovo Tenerife en una jornada en què, paradoxalment, voldran que guanyin els canaris, que hauran visitat pocs minuts abans un dels rivals directes, el Coviran Granada.

L'equip de Pedro Martínez manté la distància d'un triomf, més l'average, sobre els granadins i el Betis, que diumenge rep un Barça immers en plena eliminatòria de quarts de final de l'Eurolliga. Els dos equips andalusos es veuran les cares en la penúltima jornada en un duel en qual un dels dos ha de perdre per força. Per tant, el derrotat desconegut d'aquell dia ha de guanyar dos dels altres quatre partits que li queden per superar els bagencs, comptant sempre que aquests perdin els cinc partits que els resten.

Una bona opció

La salvació, per tant, es troba molt a prop, però s'ha d'acabar de lligar. Dimecres vinent, el Baxi juga a Màlaga un duel molt complicat i, a hores d'ara, sembla més probable guanyar avui a la capital biscaïna, contra un rival irregular que té gairebé impossibles els play-off, però a tocar una plaça per jugar competició europea, un altre cop, la temporada vinent.

L'entrenador dels manresans, Pedro Martínez, ha admès abans de sortir cap al País Basc que "tenim la mentalitat de millorar, ja que en el darrer partit no vam estar gaire bé. Això no para i provarem de fer-ho millor". Respecte del rival, entrenat per un Jaume Ponsarnau que va ser ajudant seu a València, equip amb el qual va guanyar la lliga, Martínez recorda que "com sempre, els seus equips són un espectacle tàctic. Tinc molta admiració per com amaguen carències i subratllen virtuts dels jugadors . Tenen un ritme molt clar. Els seus equips juguen de manera molt estable, el mateix molt fet, amb opcions ben pensades. Fan un bàsquet molt bo".

Tota la plantilla, els tretze jugadors, estan en bones condicions per afrontar el partit i caldrà descartar una peça, que últimament sol ser Musa Sagnia. El tècnic reporta "cops, perquè estem jugant molts partits, i entenc que cansament, però estan tots en disposició" per jugar.

De fet, el Manresa ha encadenat vuit setmanes seguides jugant entre setmana i el cap de setmana, entre partits de competició europea i de lliga, i encara n'hi queda una altra de seguir amb aquest ritme. Afortunadament, i tot i aquest estrès, aquest tram de temporada no s'està assemblant gens en aquest aspecte al drama del principi, en què hi havia sempre moltes absències, habitualment en posicions interiors. Només Ferrari s'ha perdut algun partit per afectació física i Geben, un altre per un procés víric. La resta, ho ha jugat tot.

Aquest divendres, precisament, el Baxi ha anunciat la desvinculació de l'equip de Matthias Tass, el pivot estonià que va arribar el novembre, va actuar en set partits i feia més de tres mesos que ja no s'entrenava amb l'equip. Entre lesions i falta de confiança de l'equip tècnic, el seu pas per Manresa va ser efímer.

Tornant al partit, el Bilbao arriba al partit després d'una dura derrota dimecres a casa contra el Tenerife (60-83). De fet, els bascos fan partits de traca, com la victòria contra el Barça per 82-80, i la setmana següent es converteixen en l'únic que ha perdut davant del Fuenlabrada, el cuer, en els últims 22 compromisos. Els bascos tenen la baixa de Hakanson, esperen recuperar el propers dies Withey, després de dos mesos d'absència, i pateixen les absències fins a final de campanya de Rigo, Goudelock i Francis Alonso. A més, Rabaseda està tocat.

Ponsarnau: "Serà un partit molt exigent"

Per la seva banda, el tècnic del Bilbao, el santfruitosenc adoptiu Jaume Ponsarnau, celebra aquest divendres el seu 52è aniversari. En la prèvia del partit, ha explicat que "el Manresa és dels equips més intensos i el que té el ritme més alt. T'exigeix tornar enrere aviat i ràpid, fins i tot quan els anotes. Ens trobem davant d'un partit molt exigent". Admet que "a Saragossa no els van sortir bé les coses, però venien de fer molt bé les coses. Van completar una bona eliminatòria davant del Tenerife. A més, tenen una necessitat imperiosa per guanyar els partits que els fan falta per mantenir-se i aquest és un objectiu que exigeix molt".