Seria bo que el Baxi no hagués de lamentar a final de temporada el seu últim atac d'aquest dissabte a Bilbao. Amb deu segons per anar a la pròrroga o guanyar el partit, amb 78-76, Robinson no ha afrontat un tir de tres, tot i que no era clar, i Harding ha perdut una bola que ha donat el triomf al Bilbao. Els manresans segueixen amb dues vides de marge, per la derrota del Granada, però només falten quatre finals i les errades es paguen. Tot, després d'un partit jugat a empentes i rodolons pels bagencs, que no han pogut aprofitar una bona oportunitat (80-76).

Pedro Martínez ha sorprès amb un quintet baix, amb dos escortes, Harding i Badio, i amb Vaulet de quatre. Geben ha trobat espai a la zona, amb dos bàsquets i un altre tir que ha fallat a sota del cèrcol, però l'inici del Baxi ha estat erràtic sobretot per la banda visitant i el Bilbao s'ha escapat fins a un 15-6, amb deu punts d'un imparable Adam Smith, entre ells dos triples.

Els canvis d'unitat han servit, com a mínim, per aturar el torrent ofensiu del nord-americà del Bilbao. El joc s'ha alentit una mica, els bascos han errat alguns atacs i el Baxi s'ha aproximat, de mica en mica, a cinc punts després d'un bàsquet de Badio (17-12). Però el relleu de Smith l'ha agafat el pivot Kyser, primer amb un 2+1 i després amb un altre bàsquet per tornar a disparar la distància (24-14), que ha estat la del final del quart, amb dues errades seguides de Robinson.

Del pou a l'esperança

Els problemes ofensius han seguit en el segon quart amb errades seguides de Badio, aquest en dues ocasions, i Ferrari. El Bilbao tampoc no ha trobat punts en un inici de sequera per les dues bandes i això permetia que el Baxi no es despengés. Però no semblava cap consol. Els deu punts seguien establerts i els ha ampliat Tsalmpouris amb un ganxo. De fet, el Bilbao ha arribat a tenir catorze punts de renda (29-15), amb un triple de Reyes. Quan les coses semblaven pitjor, però, la tercera falta en atac forçada pels catalans ha posat nerviós Ponsarnau i sis punts seguits dels visitants, l'última en u robatori de Waczynski, li han fet aturar el partit amb 29-21 a 5.07.

Però per provar de remuntar calia tenir encert i el Baxi no el tenia. Harding ha aparegut amb cinc punts seguits, entre ells un triple. Però Smith, un altre cop a la pista, l'hi ha tornat i la distància seguia al voltant dels deu punts (36-27). De tota manera, un bon tram final dels bagencs, amb quatre punts de Harding i dos de Robinson, han fet anar als vestidors amb el millor resultat possible vist com havia anat tot (36-33).

Aquests minuts han fet molt bé als manresans, que han sortit a la represa amb molta energia. Primer s'han posat a un punt i, tot i un triple de Sulejmanovic, una antiesportiva de Radicevic a Dani Pérez i un bàsquet de Robinson han establert el 41-43. La reacció era un fet i el públic local s'enfadava amb els àrbitres per la quarta falta en atac contra el seu equip. A més, Ponsarnau veia una tècnica per protestar una falta no indicada a Rabaseda en un bàsquet.

Al Bilbao el mantenia Smith, però el Baxi ha arribat a adquirir quatre punts, amb dues accions després de rebot ofensiu a sota la cistella poc habituals de Waczynski (46-50). Però un parcial de 7-0 per als bascos, novament amb l'escorta de protagonista, ha fet aturar el partit a Pedro Martínez i consumava el carrusel. La pressió del públic, veient que el Manresa només tenia una falta en aquest quart, animava els locals, que han tancat millor el període, marxant de sis punts (61-55) i tornant a agafar la iniciativa.

Tot i les males sensacions dels últims minuts, el Baxi encara era al partit i a poc que millorés l'encert, podria lluitar per un triomf gairebé definitiu en les seves aspiracions. El Manresa s'ha arribat a posar a quatre, però ha deixat escapar un parell de rebots defensius i el Bilbao ha tornat a marxar de vuit amb un triple d'Ubal (67-59, a 6.14). Els atacs catalans eren molt espessos, però almenys els propietaris de la pista no s'escapaven i dos bàsquets de Badio, un amb una esmaixada d'impressió, situaven el 67-63 a 4.37.

El Baxi s'ha arribat a posar a dos punts (67-65), però no hi havia manera d'aturar Smith, que ha arribat als 26 punts per tornar a donar coixí als seus (72-66) i cada cop faltava menys. Harding ha recollit el guant, però el Bilbao duia una davantera que semblava suficient a dos minuts per al final. S'ha entrat en un intercanvi entre els quatre i sis punts de diferència que deixava l'objectiu tan lluny i tan a prop a un minut per al final. Un contraatac ha fet que Badio posés els seus a dos punts a 45 segons (78-76). Sulejmanovic ha errat un triple, però Kyser ha capturat el rebot. Després, Smith ha fallat un triple. El Baxi tenia deu segons per guanyar el partit, però Robinson no ha intentat el triple i Harding ha perdut la pilota decisiva.