L'entrenador del Baxi Manresa, Pedro Martínez, ha valorat després de perdre que "el partit ha estat igualat. Hem hagut de tornar a la curta distància perquè el Bilbao ens ha agafat alguna diferència. L'equip ha estat molt bé d'esperit, de no donar-se per vençut. Hem jugat malament els finals de quart, sobretot a la segona meitat, i sap greu no haver tingut un tir en l'última jugada. Cal valorar que és una acció una mica desgraciada, però també l'esforç de l'equip per intentar competir en una pista complicada".

Sobre la situació a la classificació, "no crec que pesi la pressió. Tampoc no depèn tot de l'atac També hi ha una bona feina de la defensa. Hi ha decisions que es prenen que ara es veu molt fàcil que era l'equivocada, però no ha estat la mort de tot. Ha arribat la pilota al nostre millor home i no hem pogut aixecar el tir. Sempre preferim que tiri Jerrick, però aquest cop no ho ha pogut fer".

Respecte de les possibilitats que s'obren ara per al seu equip, i més després de la derrota del Granada, "no he fet cap càlcul, i si els faig els faig a casa, no en públic. No hem de fer càbales, i hem d'intentar guanyar per no dependre dels altres".