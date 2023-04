El Betis ha seguit el camí del Granada i ha perdut el seu partit de la trentena jornada de la Lliga Endesa, en el seu cas contra el Barça per 77-85, la qual cosa beneficia enormement el Baxi Manresa en la seva lluita per quedar-se a la Lliga Endesa un any més. Els verd-i-blancs han estat notòriament inferior als blaugrana, que venien d'un doble compromís europeu, i han aprofitat el tram final per maquillar un marcador que els ha estat advers durant tota la tarda.

L'equip de Luis Casimiro ha arribat a perdre de 21 punts en el tercer període i no ha tingut res a fer davant d'un adversari que sembla haver agafat la velocitat de creuer i que ha assegurat el lloc de cap de sèrie en els play-off. El Barça ja vencia per un clar 10-28 al final dels primers deu minuts, en què Kalinic, amb nou punts, ha fet molt mal. Després, ha anat mantenint la diferència i el Betis només ha inquietat a l'inici de l'últim període, quan s'ha posat a set punts (60-67). Però en cada moment, l'equip de Jasikevicius ha anat trobant jugadors encertats, com ara Satoransky, Abrines o Sanli, i ha mantingut una diferència que ha arribat a pujar als quinze punts. Tyson Pérez i Gerun, tots dos amb 16 punts, han estat els màxims anotadors dels locals i Satoransky i Abrines, amb 12, els dels visitants. Al Betis li queden quatre partits per intentar salvar-se. En la propera jornada rep el Bilbao. Després visita el Girona, que aquest diumenge ha perdut a Gran Canària per 78-73 i té dues victòries més. Després, duel clau a casa contra el Granada en la penúltima jornada i, finalment, visita al Reial Madrid.