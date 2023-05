El Baxi dona la cara però no pot assaltar el fortí de l'Unicaja (97-88)

Màlaga era la plaça més complicada de les tres que tenia el Baxi en l'última setmana i és on els manresans han jugat millor. Però era massa complicat. Un Unicaja que ha està fent la seva millor temporada en lustres ha tret la qualitat de Perry, Kalinoski i Ejim en el darrer quart per endur-se el seu dotzè triomf seguit en totes les competicions (97-88). Els manresans, que avançaven aquest partit de la jornada 32, hauran d'esperar per assolir un triomf que els deixi la salvació gairebé feta i només tenen tres bales per intentar-ho. Això sí, dues seran al Congost, una garantia.

El Baxi ha començat ficat en el partit i intercanviant cistelles amb l'Unicaja en ataca estàtics. Dos homes, Dani Pérez i Jerrick Harding, han estat els més encertats en l'ofensiva manresana, amb un 2+1 del primer i un triple del segon. El Manresa, a més controlava força bé els atacs malaguenys, excepte en una transició acabada per Sima, i ha dut la davantera en els primers minuts. Així, una desatenció malaguenya ha permès a Waczynski, que ja havia entrat per Jou, anotar un triple tot sol i donar un avantatge interessant al seu equip (8-15, a 5.15).

Tal com va passar a Saragossa, el rival ha reaccionat amb rapidesa i ha equilibrat les forces en una bona entrada en acció tant de Djedovic, com de Carter, autor d'un triple. Però el Baxi, amb els jugadors provinents de la banqueta, no ha perdut la cara al partit. Dani García, més responsabliitzat pel fet que s'hagués descartat Ferrari de la convocatòria, ha agafat responsabilitat. Així, tot i que l'Unicaja s'ha avançat amb un bàsquet d'un Djedovic que havia tret dues faltes a Badio, la tornada a pista de Harding ha suposat el seu desè punt, amb un triple amb passa enrere, i el 21-22 com a primer parcial de quart.

Una zona que resulta

El Baxi ha provocat un parell de pèrdues del rival a l'inici del segon quart i, amb un parell de bàsquets i un gran triple de Harding, ha recuperat distància (23-29). Però ha tingut problemes per aturar un ex, David Kravish, que ha trobat espais a la zona i, després, un triple frontal (28-29). Pedro Martínez ha instaurat una zona 2-3 que no ha començat gaire bé, amb una triple de Carter que ha donat avantatge al seu equip (33-31) però ha molestat bastant l'atac malagueny i ha permès mantenir-se a l'equip per davant, tot i una antiesportiva gens clara a Vaulet.

Bons minuts de Dani García en la passada i un parell de bàsquets han tornat a donar avantatge als visitants (35-39). Un cop de dits en atac i una esmaixada de Geben han fet retornar els sis punts (37-43, a 43 segons), resultat amb el qual s'ha arribat al descans.

No ha començat malament el tercer període per als visitants, amb bàsquets de Geben, primer, i Dani Pérez, després, que han donat vuit punts d'avantatge (39-47). Però l'Unicaja era conscient que calia fer una passa endavant per capgirar la dinàmica i ho ha fet de la mà d'un Osetkowski imparable, amb un triple i dues cistelles seguides (48-49). El públic també estava ficat en la batalla i ha protestat per un final de possessió i una falta que s'ha convertit en antiesportiva de Harding a Perry, la qual cosa ha permès als malaguenys empatar a 53 després d'anar amb quatre punts de dèficit.

En el tram final del període ha arribat l'hora dels tiradors, primer Waczynski però, sobretot, un Kalinoski que havia fet tres faltes molt aviat i que ha clavat dos triples seguits que han tornat a capgirar la dinàmica (63-60, a 1.46). Una pèrdua de Harding ha permès Carter posar cinc punts de renda a 37 segons en un moment en què l'atac del Baxi no funcionava. Però un cistellot de Badio ha permès afrontar els deu darrers minus només tres punts a sota (65-62). Els manresans han rebut 28 punts en aquest període.

L'Unicaja seguia encertat en l'inici del quart definitiu, amb bàsquet d'Ejim i triple de Kalinoski, però dues jugades de tres punts un triple afortunat de Jou i un 2+1 de Robinson, feien que el Baxi no perdés la cara al partit. De fet, semblava que aprofités la poca sintonia entre l'Unicaja i els àrbitres, amb dues tècniques contra els locals. Però en un tres i no res, un parcial de 8-0, amb triples de Thomas i Kalinoski, van disparar els andalusos davant de l'alegria de l'afició (78-72).

Pedro Martínez ha posat dos escortes a la pista, però la força de Perry i el tir de Kalinoski eren mortals (83-74). Semblava que l'Unicaja trobés sempre els punts dèbils de la defensa rival i ha arribat als deu punts mitjançat un bàsquet de Thomas sobre Vaulet (85-75). El Baxi ha tornat a la zona i ha semblat resultar (91-85). Però Perry ha tret el mode tirador i, amb dos triples, seguit del final d'Ejim, no han deixat lloc a la sorpresa.