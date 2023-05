Les batalles de la lliga del TDK per anar obrint boca

Vint-i-cinc anys menys un mes clavat després d'un dels moments d'èxtasi col·lectiu més importants de l'esport manresà i bagenc queda clar que el record d'allò que et fa gaudir tant és difícil que s'esborri. El Bàsquet Manresa celebra aquesta setmana les noces de plata de la lliga guanyada el 1998 i, aquest dijous, alguns dels protagonistes que la van fer possible o la van explicar n'han recordat passatges al pati del Kursaal. Moderats per la veu actual a la ràdio dels partits del Baxi, Carles Jódar, els periodistes i directius, primer, i els jugadors i tècnics, després, s'han fet un tip d'explicar anècdotes davant de tothom qui volia parar un moment a escoltar-se'ls.

Quatre dels herois de la gesta a la pista han estat els més esperats. El líder d'aquell equip, Joan Creus, el capità, Jordi Singla, un dels jugadors amb més projecció, Paco Vázquez, i el júnior, Román Montañez, han coincidit que el més important de tot allò va ser la companyonia que es va generar a la plantilla. Creus també recordava moments tensos, com quan "em vaig molestar quan ens vam classificar per al play-off i alguns companys deien que ja havíem fet prou, després de la lesió de Bryan Sallier, i ja podíem anar de vacances. Calia jugar!".

Creus ha estat definit com un "líder amb fets" per part del segon entrenador d'aquella època, el manresà Xavier Rodríguez, que ha representat l'equip tècnic juntament amb els físios Joan Ramon Tarragó i Alfons Mascaró. L'exbase vallesà ha reconegut que "durant aquell temps m'ho vaig passar molt bé entrenant-me, tot i que ja m'acostava a quaranta anys". Ha recordat que l'equip venia d'una bona dinàmica amb Pedro Martínez i Salva Maldonado i que el manteniment d'aquell estil va ser el que els va donar èxit.

Jordi Singla ha destacat també el bon acoblament dels americans, que "fins i tot havien vingut a alguns dels sopars que fèiem un dijous al mes", sobretot quan les coses no anaven tan bé. En aquell moment ha estat recordat, amb aplaudiment inclòs i algunes llàgrimes, l'únic que no serà diumenge a l'homenatge, l'excèntric ala Herb Jones, mort de càncer el desembre del 2021. Vázquez ha rememorat que "quan va arribar a la pretemporada se'l volien carregar", i Creus, que "ni nosaltres mateixos no enteníem tot el que feia, però el seguíem i ens anava bé". En aquest sentit, Xavier Rodríguez ha destacat "la feina dels altres dos nord-americans, Alston i Sallier, que ja estaven molt europeïtzats i el van ajudar molt". També es va recalcar l'esforç d'un Sallier que va jugar tots aquells play-off amb la fascia d'un peu trencada.

Amb anterioritat, a la taula de periodistes i directius s'ha recordat la relació tan diferent que hi havia entre la premsa i els equips fa un quart de segle. Joan Antoni Casanova, de La Vanguardia, rememorava com "l'any posterior vaig seguir tot l'equip a l'Eurolliga i compartíem viatges amb ells. Ara això no és possible i pren molta riquesa a la professió". També hi han intervingut Felip González i Ernest Macià, dels mitjans locals, i el president debutant i campió Valentí Junyent, qui ha passat factura, juntament amb Rodríguez, al llavors director esportiu del Girona. "A la pretemporada ens va dir que on anàvem amb aquell equip, que baixaríem segur". De vident no es devia guanyar la vida.