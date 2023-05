El tècnic del Baxi, Pedro Martínez, ha admès després de la victòria que "avui ens traiem un pes de sobre. Ara veníem de tres derrotes, hauria estat la quarta. També perquè s'apropa el final de la temporada i hi havia un punt d'ansietat per guanyar. Sabem que no estem salvats matemàticament, però hem fet un pas molt important i fer aquest pas ens donava una ansietat no gaire bona. Amb la lesió d'Adam, i tenir un jugador menys, guanyar ens dona tranquil·litat, tot i que necessitem una victòria més i tant de bo que sigui diumenge".

Sobre la possibilitat de salvar-se sense jugar dimarts o fer-ho a la pista del Breogán diumenge vinent, "hi ha una part que depèn de tu. Dimarts cal entrenar i fer la millor setmana independentment del facin els altres. De tota manera, la setmana ha de ser la mateixa i cal arribar de la millor manera possible en una pista molt difícil. Hem fet un pas molt important i no definitiu. Les matemàtiques són una ciència exacte i no podem menysprear les opcions que tenen ells".

Sobre la baixa final de Ferrari, la seva versió ha estat que "vam decidir que al jugador li estava costant acceptar la nostra dinàmica de joc. Li tinc estima personal, però té altes expectatives i no s'estava jugant a gust en la dinàmica de rotacions i que Dani García hi entrés. Li produïa no estar a gust. Teníem la sensació que se li notava massa la falta de felicitat i amb la proposta que tenim aquí. Vam parlar i vam decidir que no entri en la nostra dinàmica. Li he d'agrair el temps que ha estat amb nosaltres, no només a ell sinó a tots els que han estat amb nosaltres".

També ha estat pessimista sobre la lesió de Waczysnki, de la qual ha dit que "fa mala cara i, com a mínim, serà un esquinç de genoll molt fort. Esperem que li facin proves".